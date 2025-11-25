Colo Colo y U. de Chile disputarán la final de la Liga Femenina. Después de superar a Coquimbo Unido y Unión Española, respectivamente, albas y azules se citaron a la definición del título nacional, además de clasificarse a la siguiente Copa Libertadores femenina.

Pero hay un problema. La fecha de la final trae inconvenientes para ambos equipos. Sobre todo para Colo Colo. Y es que la ANFP programó la definición del título de la Liga Femenina para el viernes 5 de diciembre, solo tres días después de que juegue la selección chilena femenina.

Nueve jugadoras del Cacique y dos del Romántico Viajero están en la nómina de la Roja para los partidos contra Perú en Cusco (viernes 28 de noviembre) y Paraguay en Rancagua (martes 2 de diciembre). Después de eso, tendrían que disputar la final en el Bicentenario de La Florida.

Hasta Luis Mena, DT del combinado nacional, se manifestó: “Las planificaciones tienen que ser mucho más adecuadas y llevadas en forma directa para que no influyan en el rendimiento de las jugadoras, sabiendo que estas fechas FIFA están programadas hace mucho“.

Colo Colo presiona a la ANFP por la final del fútbol femenino

En Colo Colo, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que inició gestiones con la ANFP para modificar la fecha de la final. “Conversé con Pablo Milad, con el secretario general (Jorge) Yungue y también con Yamal (Rajab), el Gerente de Ligas, expresando que no se estaban dando los tiempos de descanso”, dijo el timonel albo.

“Es incomprensible que se pueda jugar“, sumó Mosa, aunque valoró: “Por lo menos, he tenido buena recepción de parte de gente de la ANFP para buscar una fecha donde todos estemos más o menos equiparados, y las jugadoras tengan el descanso suficiente para presentarse y disputar una final”.

