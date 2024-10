Medio partidista del SAU denuncia que Campitos fue internado nuevamente en la clínica y los exámenes revelan serias lesiones no tratadas en una grave negligencia médica. El meta sufrió una nueva amputación parcial.

Cristóbal Campos debió ser internado nuevamente este fin de semana, apenas un día después de ser dado de alta de la clínica, en la que se encontraba bajo cuidados médicos desde el grave accidente ocurrido a principios de septiembre, en la Ruta 78.

Tras el accidente, el portero fue trasladado hasta la Posta Central, donde se le debió reconstruir y reimplantar su pie derecho. Días después Campitos sufrió la amputación de una parte del pie al no responder completamente a la cirugía.

Si bien las informaciones apuntaban ahora a que el regreso al centro asistencial del arquero de San Antonio Unido era sólo a precaución, el sitio DaleSAU asegura que el estado de salud de Campito es grave y denuncia una seria negligencia médica.

Según el medio partidista del SAU, los fuertes dolores de Campitos se explican por una grave negligencia médica que tiene al ex seleccionado nacional nuevamente en ascuas.

En el regreso de Campos a la clínica, “fue amputada parte de su pierna derecha y actualmente tiene fractura de peroné. La pierna izquierda tuvo que ser operada para drenar la sangre acumulada que casi le provoca una trombosis y en estos momentos no tiene movilidad”, publicaron.

Añadieron que “la misma pierna izquierda tuvo que ser injertada y actualmente tiene rotura de meniscos y ligamento cruzado. Posible negligencia: después de un mes internado recién ayer se dieron cuenta que Cristóbal tiene fractura de peroné, rotura de meniscos y ligamentos”.

De esta forma, el calvario de Campitos no termina y vuelve a comer zar, esta vez por consecuencias del accidente que no fueron diagnosticadas ni tratadas. Asimismo, el mismo medio aclara que al momento de impactar su vehículo, Campitos no se encontraba bajo la influencia de alcohol.

Campitos y cero alcohol al momento del accidente

“Como informamos durante la jornada de hoy, Cristóbal Campos tuvo que ser reingresado a la clínica debido a sus fuertes dolores a sólo un día de haber sido dado de alta. Es por eso que indagamos para saber qué es lo que realmente sucedió y acá te contamos la verdad de la situación de Cristóbal Campos”, exponen.

Sentencian que “mucho se especula respecto a la situación o condición en la cual iba Cristóbal al momento del accidente, bueno queremos informar y aclarar que Cristóbal iba con cero alcohol en su cuerpo a la hora del accidente, arrojando así una alcoholemia negativa”.

Por increíbles que parezcan los hechos, el mismo Cristóbal Campos confirma la situación de forma indirecta. El formado en Universidad de Chile compartió la publicación de DaleSAU en su Story de Instagram. Campitos vuelve a pelear por su salud y su futuro.