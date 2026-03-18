A menos de un mes, la Final Internacional de Red Bull Batalla ya tiene a los 16 freestylers que disputarán el título de campeón en Santiago de Chile. Luego del cierre de la votación de Mejor Segundo, se definió a los últimos dos clasificados para tener la lista completa para el magno evento.

Fue Chuty hace una semana que avisó por sus redes que venía a defender su título a nuestro país, y luego se unieron Rapder y Nekroos, para cerrar un cartel de competidores de élite que brillarán en el Movistar Arena el 11 de abril.

El evento más esperado del freestyle destaca por la diversidad de estilos, técnicas, culturas y trayectorias de los MCs participantes. En esta versión los debutantes tienen años de experiencia que los puede llevar a la cima: Fat Tony (México), Larrix (Argentina), Androide (Honduras), Lancer Lirical (Venezuela) ,Almendrades y Nekroos (Perú), no clasificaron por azar, sino por la constancia y hambre de gloria.

Por otro lado, están los campeones internacionales que quieren expandir su legado, Chuty, Gazir, Bnet y Rapder, han conquistado el cinturón mundial del freestyle y esta vez quieren lograrlo nuevamente. También están los históricos representantes de su país que no han podido quedarse con la Internacional y que buscarán su revancha en esta edición, tales como El Menor, Teorema, Valles-T, Fat N, Reverse y Éxodo Lirical.

Los 16 clasificados a la Inter

-Chuty (España): Campeón internacional 2024.

-Gazir (España): Campeón internacional 2024.

-El Menor (Chile) – Tercer lugar final internacional 2024

-Éxodo Lirical (República Dominicana) – Campeón centroamérica 2024

-Teorema (Chile) – Campeón nacional Chile 2025

-Bnet (España) – Campeón nacional España 2025

-Larrix (Argentina) – Campeón nacional Argentina 2025

-Almendrades (Perú) – Campeón nacional Perú 2025

-Reverse (Cuba) – Campeón Estados Unidos 2025

-Valles-T (Colombia) – Campeón nacional Colombia 2025

-Fat Tony (México) – Campeón nacional México 2025

-Lancer Lirical (Venezuela) – Campeón Final Sudamérica 2026

-Fat N (Colombia) – Campeón Torneo de Plazas 2026

-Androide (Honduras) – Campeón Final Centroamérica 2026

-Rapder (México) – Mejor Segundo 2026

-Nekroos (Perú) – Mejor Segundo 2026