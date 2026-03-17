La espera concluyó (en parte). La selección chilena femenina de hockey césped, conocida como Las Diablas, ya conocen a las rivales que enfrentarán en la fase de grupos del Mundial que se realizará durante agosto en Europa.

Tras conseguir de forma histórica su pase en el torneo clasificatorio que se jugó durante marzo en Santiago, la escuadra que dirige Cristóbal Rodríguez enfrentará a uno de los mejores equipos del mundo y a dos conocidas de este certamen.

El sorteo que realizó la Federación Internacional de Hockey (FIH) determinó que Las Diablas se ubiquen en el Grupo A con las locales Países Bajos, número 1 del ranking mundial, además de Japón y Australia, a quienes venció en el Estadio Nacional.

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Las Diablas conocen su suerte en Mundial de Hockey Césped

Tras conocerse el cuadro, la arquera nacional Natalia Salvador se refirió a la dificultad que tendrán en el torneo. “Somos los 16 mejores equipos, así que todos los partidos van a estar muy duros, pero también muy entretenidos. Jugar contra los mejores es lo que queremos nosotras“, expresó.

La jugadora de Las Diablas reconoció que habló con sus compañeras y están “contentas con nuestro grupo, nos ilusiona, por supuesto. Vamos a jugar contra el primero del mundo, sabemos que va a ser un partido durísimo, pero vamos a ir a pelear cada pelota como sabe pelear Chile“.

Sobre la preparación, Salvador indicó que “van a ser unos lindos meses de preparación. No hay nada mejor ni nada más motivante que entrenar pensando en estos rivales, pensando en el Mundial. Así que creo que va a ser un poco de lo que venimos haciendo los últimos años ya”.

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En síntesis