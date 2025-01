Colo Colo Femenino bajó una nueva estrella y se transformó en un equipo tricampeón del certamen local, tras conquistar los títulos del 2022, 2023 y 2024.

Este 2025 buscan seguir con la racha ganadora y para ello continúan reforzando el plantel, esta vez desde la directiva alba anunciaron noticias para dos jugadoras claves: Ryann Torrero y Yenny Acuña.

Noticias en Colo Colo para Ryann Torrero y Yenny Acuña

El plantel de Colo Colo Femenino, anunció que la arquera Ryann Torrero y la delantera Yenny Acuña renovaron su contrato, por lo tanto seguirán en Colo Colo Femenino por toda la temporada 2025.

Ambas figuras son titulares en el equipo de Tatiele Silveira y estaban a la espera de sus renovaciones, dejando su futuro incierto. No obstante, ambas tenían la intención de seguir en el proyecto albo en el Centenario, que finalmente se concretó.

Yenny Acuña se suma al ataque que está armando Colo Colo Femenino, junto a Javiera Grez, María José Urrutia, Yanara Aedo y Mary Valencia.

Por su parte, Torrero continuará su camino en el Cacique, que comenzó en 2023. Con el club ha ganado dos títulos y, en 2025, su principal objetivo será tener una destacada participación en la Copa Libertadores, tras la eliminación temprana de las albas en 2024.

Ambas figuras siguen con las abas en 2025 – IG @colocolofemenino

Colo Colo femenino presenta dos refuerzos internacionales

Hace algunos días, el cacique femenino anunció, a través de su Instagram, la llegada de las jugadoras con una foto en la que aparecen ambas con Anibal Mosa, junto a la siguiente leyenda: “La brasileña Camila Martins y la colombiana Fabiana Yantén, firmaron sus contratos y reforzarán nuestra defensa para la temporada 2025”

Ambas llegan a reforzar la defensa del cacique y vienen del mismo equipo, con renombre internacional, el Santos Femenino. Sumándose a Mary Valencia, jugadora nacionalizada chilena que llega a las albas, tras su paso por Santiago Morning.

El video publicado en las plataformas del Popular comenzó con la presentación de la brasileña: “Mi nombre es Camila Martins, soy zaguera, soy derecha. Estoy muy feliz por ser parte de Colo Colo y si, Dios quiere, vengo con el objetivo de que seamos campeonas“.

A su vez, la ex defensora de América de Cali, se presentó con las siguientes palabras: “mi nombre es Fabiana Yantén, soy lateral izquierda, tengo 25 años, soy colombiana. Van a obtener mucha responsabilidad, mucha valentía, mucha entrega por el equipo. Soy una persona muy competitiva, no me gusta perder, entonces de mí van a obtener todo lo bueno. Estoy muy feliz de estar en un club tan grande como lo es Colo Colo de Chile“.

