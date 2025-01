Colo Colo Femenino bajó una nueva estrella y se transformó en un equipo tricampeón del certamen local, tras conquistar los títulos del 2022, 2023 y 2024.

Este 2025 buscan seguir con la racha ganadora y para ello continúan reforzando el plantel, esta vez desde la directiva alba anunciaron la llegada de dos figuras de nivel internacional.

Colo Colo femenino presenta dos refuerzos internacionales

El fin de semana el cacique femenino anunció, a través de su Instagram, la llegada de las jugadoras con una foto en la que aparecen ambas con Anibal Mosa, junto a la siguiente leyenda: “La brasileña Camila Martins y la colombiana Fabiana Yantén, firmaron sus contratos y reforzarán nuestra defensa para la temporada 2025”

Ambas llegan a reforzar la defensa del cacique y vienen del mismo equipo, con renombre internacional, el Santos Femenino. Sumándose a Mary Valencia, jugadora nacionalizada chilena que llega a las albas, tras su paso por Santiago Morning.

El video publicado en las plataformas del Popular comenzó con la presentación de la brasileña: “Mi nombre es Camila Martins, soy zaguera, soy derecha. Estoy muy feliz por ser parte de Colo Colo y si, Dios quiere, vengo con el objetivo de que seamos campeonas“.

Publicidad

Publicidad

A su vez, la ex defensora de América de Cali, se presentó con las siguientes palabras: “mi nombre es Fabiana Yantén, soy lateral izquierda, tengo 25 años, soy colombiana. Van a obtener mucha responsabilidad, mucha valentía, mucha entrega por el equipo. Soy una persona muy competitiva, no me gusta perder, entonces de mí van a obtener todo lo bueno. Estoy muy feliz de estar en un club tan grande como lo es Colo Colo de Chile“.

Las bajas de colo colo femenino

Al mismo tiempo en que llegan los refuerzos, también se confirman bajas en el planten y ya son ocho las bajas confirmadas, que no seguirán bajo la dirección técnica de Tatiele Silveira: Margarita Collinao, Javiera Díaz, Carol Frisanco, Alexia Gallardo, Guillermina Grant y Francisca Mardones, Nicole Sanhueza y Fernanda Ramírez.

Esta última se despidió hace solo unos días, con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Ramírez, anunció su salida del club con el mensaje “Hasta siempre Colo Colo, muchas gracias por todo”, en la descripción de las fotos.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, Ramírez repasó los logros que obtuvo en Colo Colo y no descartó volver a encontrarse, en algún momento, con el cacique: “Lograr un tricampeonato es tremendo, por eso también agradezco el trabajo profesional de mis compañeras y de todos los que están detrás de esto. Fueron desafiantes y bonitos los tres años con ustedes. Espero que en otro momento nos volvamos a encontrar para escribir una nueva historia junto a Colo Colo y toda su gente. Gracias, por tanto. Con cariño, Fernanda Ramírez”.