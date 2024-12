La brasileña Tatiele Silveira dejó su huella en Colo Colo Femenino. A un año y medio de su llegada a Chile mantuvo la supremacía de las albas a nivel nacional, con la conquista de dos títulos, aunque tiene una deuda pendiente en Copa Libertadores.

Pese a lo anterior, la oriunda de Porto Alegre no hizo más que agrandar la hegemonía del Cacique en el balompié nacional, sobretodo en la temporada 2024 donde no conoció la derrota en cancha, y el único juego que perdió fue por secretaría.

Con 18 meses en nuestro país, “Tati” Silveira definitivamente se “arellanizó” y prueba de eso lo demostró en conversación con el programa partidario “Amigos de Blanco” donde reveló lo que significa Colo Colo en su vida y lo que le identifica con la institución.

Tatiele Silveira y su apasionado amor por Colo Colo

“Para mí es un club que me transmite mucha alegría, y su historia me encanta. Antes de venir hablaba con la dirigencia sobre ‘queremos cambiar un poco las ideas y más’, pero cuando conozco acá la identidad y su historia, me identifica muchísimo porque es como la forma en que crecí en Porto Alegre“, expresó.

La conocida “profe Tati” agregó que “Colo Colo para mí es motivo de felicidad, muy contenta por la valoración a las mujeres, y representa a más de la mitad del país”, y añade que “para mí representa pasión, historia y una personalidad de un pueblo que pelea”.

¿Qué viene para el cuadro Femenino del Cacique?

En lo particular, Tatiele Silveira firmó una extensión de contrato con el club que la ligará hasta diciembre del 2026; sin embargo, al ser 2025 el año del Centenario de Colo Colo, tiene dos exigencias importantes que cumplir: lograr el tetracampeonato nacional y ganar la segunda Copa Libertadores en la historia.