Montes fue criticado por Juvenal Olmos debido a que reiteradamente quiso sacar ventajas y frenar el partido tras roces de fútbol.

En el duelo que Universidad Católica perdió 2-1 ante Colo Colo llamó mucho la atención, sobre todo con los cruzados arriba en el marcador, las veces que se tiraron al suelo acusando golpes de jugadores albos.

Algo que al final del partido molestó mucho a Juvenal Olmos, ex entrenador de los cruzados al que no le gusta este comportamiento de los futbolistas de la UC.

“Tengo la duda si es Colo Colo el que sostiene el partido o la Católica se sale del partido, ellos mismos, con esta suerte de alardear cada conflicto, cada trabada, cada forcejeo, cada golpe en el hombro tocarse la cara”, detalló en TNT.

Entiende que debido a esto “los jugadores se van saliendo del partido. Imposible que sigan en el partido reclamándole al línea o al árbitro, el colectivo se empieza a sacar. En eso Colo Colo sacó diferencias”.

Juvenal Olmos criticó a Montes por magnificar los roces

Juvenal Olmos ejemplifica el teatro con Clemente Montes

Juvenal Olmos apuntó en especial a Clemente Montes por esta situación. “Así como otras veces he sido generoso, Montes debe entender que como puntero hay una fricción”, detalló.

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Montes en el piso tras un choque con un jugador de Colo Colo

“El tipo que está enfrente no te quiere dejar jugar libre y para eso te agarrará la camiseta, el pantalón, te pondrá el cuerpo”, fue la explicación para que no magnifique tanto.

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Agregó que “hay faltas normales que te van a cobrar y el equipo cae en eso, Palavecino el mismo tema. El futbolista siente roce y quiere sacar ventaja, pero después termina frustrado”.

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