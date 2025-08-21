U de Chile emitió un comunicado dando a conocer su postura oficialmente sobre los hechos ocurridos en Avellaneda, con la terrible encerrona a sus hinchas que terminó con hospitalizados y detenidos.

Tras el arribo del presidente de Independiente a Paraguay para reunirse con Conmebol, los azules lanzaron un escrito dando a conocer que lo primero es garantizar el bienestar de sus fanáticos antes que lo deportivo.

“Una golpiza brutal e inhumana sufrida por nuestros hinchas que será recordada como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol”, partió diciendo el elenzo azul.

U de Chile y su próxima movida

U de Chile reveló que su presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo recorrieron de madrugada los tres hospitales de la zona de Avellaneda y Sarandí para visitar a sus seguidores.

“Gracias a eso se pudo comprobar que, por un milagro, no hubo víctimas fatales… Cuando se resuelvan las situaciones que afectan a nuestra gente, se verán los temas deportivos en donde la U hará todo lo posible porque prime la justicia”, avisaron.

En ese sentido, U de Chile dejó en claro que buscará que en Conmebol “se castigue con todo el rigor de la ley a los violentos y se sancione a quienes no cumplieron con el deber de organizar adecuadamente un partido”.

Piden las penas del infierno

U de Chile se quejó formalmente contra Independiente de Avellaneda por lo ocurrido con sus hinchas y la propia delegación de jugadores que fueron agredidos en el bus post partido.

“Se aprecia nítidamente la falta absoluta de resguardo por parte del club organizador y la policía, quienes en ningún momento garantizaron la seguridad de nuestros hinchas y nuestra delegación”, criticaron.

Finalmente, el elenco bullanguero no se guardó nada y disparó diciendo que “Nos llama la atención que, con las crudas imágenes de violencia que han circulado en todos los medios, haya un centenar de hinchas chilenos detenidos y ningún agresor de la parcialidad local”.