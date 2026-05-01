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Argentina

Williams Alarcón pasa a ser la gran novedad de Boca Juniors: “Sorprende a más de uno”

El volante chileno, de escasa regularidad en 2026, tendrá una gran chance de mostrarse este sábado en el Torneo de Apertura.

Por Carlos Silva Rojas

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Williams Alarcón tendrá otra opción de jugar en Boca.
© GettyWilliams Alarcón tendrá otra opción de jugar en Boca.

Boca Juniors está compitiendo en dos frentes. En el Torneo de Apertura ya está clasificado para la fase final, mientras que en la Copa Libertadores pelea mano a mano con Cruzeiro y Universidad Católica.

El cuadro Xeneize se medirá este sábado por el campeonato argentino ante Central Córdoba en Santiago del Estero, donde la gran novedad será la presencia del chileno Williams Alarcón.

El medio partidario Planeta Boca dio a conocer que el formado en Colo Colo será de la partida en el cuadro Oro y Cielo, situación que sorprendió a más de uno, debido a su escasa regularidad de la mano del entrenador Claudio Úbeda.

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Williams Alarcón será titular en Boca Juniors

El entrenador del cuadro argentino está pensando en el duelo del martes ante Barcelona por la Copa Libertadores, es por ello que mandará a 10 suplentes a la cancha ante Central Córdoba, entre ellos Alarcón.

El citado medio partidario indicó que Úbeda “hará diez cambios y solo Leandro Brey se mantiene en la formación. Ante esta decisión, quien tendrá una inesperada oportunidad es Williams Alarcón“.

Williams Alarcón vuelve a ser titular en Boca. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Williams Alarcón vuelve a ser titular en Boca. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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No hay dudas que la aparición de Alarcón en la formación de Boca sorprende a más de uno. Y es que el volante chileno perdió mucho lugar con Úbeda al mando en este 2026 e incluso llevaba un poco más de dos meses sin ver protagonismo con la camiseta azul y oro”, agregaron.

Williams Alarcón tiene muy poca presencia en la cancha en 2026, porque sumando todos los tornes apenas jugó cinco compromisos, con cortos 340 minutos en cancha.

Boca Juniors empieza a pensar más en la Copa Libertadores que en el Torneo de Apertura y le cae una chance del cielo a Williams Alarcón para mostrarse.

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En síntesis

  • Williams Alarcón será titular en Boca Juniors este sábado frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.
  • El entrenador Claudio Úbeda realizará diez cambios en la formación inicial priorizando la Copa Libertadores.
  • El volante chileno Williams Alarcón registra apenas cinco partidos y 340 minutos jugados durante el 2026.
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