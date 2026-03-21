Pese a que el uruguayo Jorge Fossati era uno de los favoritos para ser el nuevo entrenador en Universidad de Chile, finalmente la balanza se inclinó hacia el argentino Fernando Gago. Una elección que causó indignación en el estratega.

Con los hechos consumados, el ex seleccionador de Perú conversó con Radio Sport 890, donde reveló detalles sobre cómo fueron los contactos con la dirigencia de Azul Azul, e incluso los acusó de filtrar a la prensa las negociaciones.

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Jorge Fossati dispara contra Azul Azul y la U

“Primero vino esta llamada de unos empresarios argentinos. Y al otro día me llamó el gerente deportivo de la U. Tuvimos una charla; ellos se manejan así, en 30 años que tengo como entrenador es la primera vez que me llamaron para hacer una entrevista y no sentí empatía con la reunión. No me sentía cómodo“, expresó.

Luego, Fossati lanzó una sutil acusación contra Azul Azul, al afirmar que “se tergiversó públicamente el tema, poniendo palabras en mi boca que yo nunca dije, que no sé de dónde salieron. Pero si hablamos vos y yo, y de mí no sale, me parece que quedás vos nomás“.

“No lo vi claro el tema, dos más dos no daba cuatro“, añade el DT uruguayo, quien expresó “decepción de no poder ir una vez más al fútbol chileno, desde donde me han llamado muchas veces y siempre no pude ir”.

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En síntesis

Jorge Fossati criticó a Azul Azul tras ser descartado frente a Fernando Gago.

criticó a Azul Azul tras ser descartado frente a Fernando Gago. El técnico uruguayo acusó a la dirigencia de la U de filtrar las negociaciones.

de filtrar las negociaciones. Fossati mostró decepción por no llegar a Chile tras una reunión sin empatía.

¿Cuándo juegan los azules?

Por la segunda jornada del Grupo D en Copa de la Liga, Universidad de Chile volverá a ser local en el Estadio Nacional, esta vez para recibir a Unión La Calera, este martes 24 de marzo desde las 18:00 horas.