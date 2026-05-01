Según lo que se comentó durante los días en que U de Chile buscaba al sucesor de Francisco Meneghini, que el ex entrenador de Universitario de Perú Jorge Fossati haya dado una entrevista con detalles de la conversación que tuvo con el gerente deportivo de Azul Azul fue algo que le jugó en contra.

Más allá de la vasta experiencia del entrenador. A pesar del tricampeonato que logró con la U limeña, en la plana mayor del Romántico Viajero optaron por Fernando Gago en desmedro de Fossati. Y a día de hoy, con el estratego charrúa recién llegado a Liverpool de su país, le estalló una bombita.

Fue del administrador del cuadro crema, Franco Velazco, quien no aguantó más. “No se pudo mantener la relación contractual porque tenemos una política institucional donde ponemos por encima a la institución de cualquier persona”, dijo en respuesta a varias declaraciones de Fossati.

Jorge Fossati en acción como DT de Universitario. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Un profesional con un contrato que te pide el doble del sueldo, no podemos permitirlo. Un auto de alta gama, no lo podemos permitir. Asientos en primera clase, no lo podemos permitir. Que te pide tener decisiones en la parte comercial y de marketing en el club no lo podemos permitir. Eso fue”, describió Velazco. Lapidario.

Esas palabras dejaron muy mal parado al avezado estratego, quien fue crítico con el manejo de Manuel Mayo. “Estoy obligado a tener que hablar cosas que he tenido que conservar”, aseguró Franco Velazco, visiblemente molesto por ventilar estos detalles.

Publicidad

Publicidad

ver también Marcelo Díaz de TNT Sports asegura que Jorge Fossati ya no es opción en la U

Velazco liquida a Fossati, el ex DT de Universitario que pudo llegar a U de Chile

A Franco Velazco no le quedó más que defender a la gente que pertenece a Universitario por los comentarios de Jorge Fossati, uno de los técnicos que conversó con la U de Chile para ocupar la vacante dejada por Paqui. Para el administrador de los cremas, el tema quedó zanjado.

“Si el profesor ha decidido hablar cada cierto de la institución y dejar mal paradas a las personas que trabajan acá, me corresponde hacer la aclaración. Esa fue la decisión”, manifestó el funcionario del equipo más ganador que tiene la máxima categoría de Perú.

En Universitario se aburrieron de las constantes declaraciones de Fossati. (Daniel Apuy/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Por eso mismo, creyó necesario cuidar el nombre de la institución. “Por encima de cualquier profesional está Universitario de Deportes. Punto final. No voy a hablar más de él”, sentenció Franco Velazco. Quizá lo pudo decir más fuerte. Difícilmente más claro.

ver también Jorge Fossati los echa al agua: ¿La U le buscaba reemplazante a Meneghini antes de echarlo?

Revisa la declaración de Franco Velazco contra Jorge Fossati