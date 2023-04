PlayStation anunció los videojuegos que dejarán el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium, y se trata de nada más ni nada menos que de una treintena de juegos que se despiden para darle a bienvenida a otros títulos.

Desde Sony explicaron que, “Como parte de nuestra actualización normal de contenido, Marvel’s Spider-Man, Resident Evil y NBA 2K Playgrounds 2 estarán entre algunos de los títulos que dejarán el catálogo de juegos de PlayStation Plus en mayo”.

Balan Wonderworld

Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy!

Chronos: Before the Ashes

Deadlight: Director’s Cut

Dreamfall Chapters

FlatOut 4 - Total Insanity

Graveyard Keeper

Homefront: The Revolution

How to Survive: Storm Warning Edition

Kingdom Come: Deliverance

KONA

Last Day of June

Left Alive

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Marvel’s Spider-Man

Metro 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Mighty No. 9

MX vs. ATV All Out

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Pixel Piracy

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Relicta

Resident Evil

Shenmue III

Star Ocean: First Departure R

This War of Mine: The Little Ones

Tour de France 2021

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

Virginia