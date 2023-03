Estos son los juegos que llegan a PS Plus Extra y Deluxe de PlayStation este mes

Desde las oficinas de PlayStation se siguen haciendo esfuerzos por reforzar sus planes de pago en PS Plus. Esta jornada se dieron a conocer los nuevos juegos que llegan a las platarformas Extra y Deluxe con verdaderas joyas del mundo gamer que prometen largas horas pegadas al monitor.

¿Cuáles son los juegos que llegan a PS PLUS EXTRA y DELUXE este mes?

Este es el listado de juegos que se suman a las plataformas PS Plus Extra y Deluxe que podrás descargar a tu consola desde el próximo martes 21 de marzo sin costo adicional:

Uncharted: Colección Legado de ladrones

Tchia (estreno)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire: Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

Un cariñito a los jugadores nostálgicos

Para los jugadores más nostálgicos, desde PlayStation también anunciaron dos nuevos juegos en su apartado Classic, ambos hechos en su momento para PS1, la primera consola de la franquicia.

Ridge Racer Type 4 (1999)

(1999) Ape Academy 2 (2006)

Adicionalmente, también se sumará Syphon Filter: Dark Mirror, que fuera estrenado por allá en el año 2006 para la plataforma portátil, el PSP.

Las aventuras que dejan de estar disponibles

No todo, sin embargo, son bienvenidas en los renovados planes de pago de PS, ya que también fueron reveladas las aventuras que ya no estarán disponibles en las plataformas PS Plus Extra y Deluxe a partir de este mes. ¡Corre a agregarlos a tu biblioteca antes que sea tarde!

14 de marzo

WWE 2K22

21 de marzo

Monster Energy Supercross

The Official Videogame

Danger Zone

Ghost of a Tale

Dungeons 2

Override 2

Super Mech League

Victor Vran: Overkill Edition

The Vanishing of Ethan Carter

Velocibox

Los planes Extra y Deluxe son dos de las tres alternativas que estrenó PlayStation el año pasado, completando la lista encontramos el Essential. El plan Extra tiene un valor de 10,49 dólares mensuales, mientras el Deluxe (también conocido como Premium) cuesta 11,99 dólares al mes, ofreciendo un catálogo de juegos para descargar sin pagar más.