La viral reacción del papá de Haaland al histórico tercer premio The Best de Messi

Lionel Messi volvió a escribir su nombre con letras doradas en el libro de la historia del fútbol, ya que este lunes 15 de enero ganó su tercer premio The Best de la FIFA al mejor jugador del mundo.

El astro argentino de 36 años superó al francés Kylian Mbappé y al noruego Erling Haaland en las votaciones donde participan capitanes, técnicos, prensa e hinchas, y fue el padre del atacante del Manchester City quien tuvo una particular reacción al revelarse el nombre del ganador.

La Pulga vivió un día histórico ya que se convirtió en el jugador que más veces se ha llevado el galardón, ya que el legendario ex FC Barcelona lo ganó en 2019 y 2022.

Cuando los animadores del evento nombraron al actual futbolista del Inter Miami de la MLS como el ganador las cámaras no lo enfocaron a él, ya que no estaba en la ceremonia en Londres, y se fueron con el papá de Haaland.

Una imagen valen más que mil palabras, y Alf Haaland, el progenitor de Erling, lo dejó en evidencia en la premiación de The Best. Su cara al escuchar que su hijo no fue el ganador dejó en claro su desagrado.

Obviamente en estos tiempos su reacción tardó la nada misma en comenzar a dar vuelta por las redes sociales, donde algunos cibernautas coincidían con su molestia y otros no. Pero esto no cambia el premio.

La incómoda premiación de Messi en The Best

En Londres se llevó a cabo la ceremonia de los Premios The Best de la FIFA, y Lionel Messi “protagonizó” un incómodo momento.

No lo protagonizó él, ya que no viajó hasta Inglaterra, pero tampoco envió a nadie en representación suya para recibir el galardón en caso de ganarlo (que así fue finalmente). Así, se vivió un incómodo momento.

Thierry Henry mencionó al campeón del Mundial de Qatar 2022 con Argentina, pero nadie se acercó al escenario. Por ende, el histórico exfutbolista francés se quedó con el galardón en la mano e improvisó.

Algunas bromas lanzó el retirado atacante, e intento pasar lo más desapercibido posible, pero la incomodidad era absoluta. Así las cosas, rápidamente pasaron a un video del fútbol femenino para continuar con la premiación y todo acabó ahí.

¿Cuántos The Best tiene Messi?

Lionel Messi ha ganado tres Premios The Best de la FIFA en su carrera. El primero fue en 2019, después lo ganó en 2022 y recientemente lo hizo para el 2023.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.