Universidad de Chile trabaja aceleradamente en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde ya hay varios nombres que suenan como refuerzo y otros que miran la puerta de salida.

Esto, sin tener, al menos públicamente una decisión sobre la continuidad del técnico Gustavo Álvarez, quine ha dicho en tres oportunidades que hay que hacer una evaluación.

Algo que mira con asombro el periodista Cristián Caamaño, quien asegura que siente que hay decisiones que se están tomando con la autorización de Álvaez para el próximo año.

“La palabra la tiene Álvarez, él va a decidir si sigue. Si la U quiere deshacerse debe pagar una indemnización. Es distinto si viene un club, eso tiene otro valor”, explicó.

¿Qué pasa con Gustavo Álvarez en U de Chile?

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista Cristián Caamaño analizó los movimientos del mercado que está haciendo la U, donde, para él, todo está siendo trabajado con Gustavo Álvarez.

“Yo, analizando la restructuración del plantel, con las renovaciones y con los que no van a seguir, alguna decisión está tomando Álvarez. Si vas a desechar a los tres delanteros que terminan contrato, Guerra, Contreras y Di Yorio, por más que sea una secretaría técnica activa, espero una definición del entrenador”, comenta.

Por lo mismo, pone sobre la mesa que, más allá de esa conversación con la dirigencia, Álvarez está dentro de las decisiones que se están tomando para el equipo 2026.

“Sabes que queremos a Maxi Gutiérrez, debe ser una decisión de la secretaría, pero también una opinión de Álvarez que lo conoce y lo tuvo en Huachipato. Yo creo que la reunión tiene que ver con eso. La U está avanzando rápido y eso es que yo creo… conociendo como se maneja la U está siendo mancomunado el trabajo”, precisa.

