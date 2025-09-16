Poco a poco se han ido renovando los principales reductos deportivos de nuestro país, primero fue el Parque Deportivo Estadio Nacional, después se sumó el Claro Arena de la Universidad Católica y ahora fueron otros cuatro reductos deportivos que albergarán la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA sub 20, Chile 2025.
Certamen que comenzará a disputarse el próximo 27 de septiembre y es en ese contexto donde el Gobierno de Chile anunció la entrega de las obras del renovado Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
El reducto, que junto al Nacional, Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua albergarán la cita planetaria, recibió una renovación completa que incluyó mejoras en camarines, cancha, tribunas, iluminación y pintura.
El Elías Figueroa de Valparaíso luce una nueva imagen de cara al Mundial sub 20. (Foto: Gob.cl)
Así quedo el renovado estadio Elías Figueroa de Valparaíso:
El Gobierno informó a través de su sitio web que las obras realizadas en el recinto deportivo incluyeron todos los requerimientos técnicos para la realización del Mundial, esto se traduce en:
- Mejoras en cuatro camarines con sus respectivos mobiliarios tales como bancas y lockers.
- Piscinas de crioterapia.
- Superficies antideslizantes de tránsito de deportistas entre camarines y campo de juego.
- Modificación de zonas mixtas para periodistas.
- Servicios higiénicos para público y deportistas.
- Tribunas preferenciales.
- Pintura general del recinto.
- Mantención de pintura por dentro y fuera.
- Bancas móviles para equipos y cuerpo médico.
- Iluminación LED.
Los nuevos camarines del Elías Figueroa. (Foto: Gob.cl)
Pero eso no es todo, porque el reducto donde también hará de local Santiago Wanderers, ahora cuenta con pasto híbrido tras una inversión superior a los 290 millones de pesos.
Finalmente, se realizaron otras obras adicionales, como el recambio de butacas, la implementación de una sala multisensorial TEA para personas con trastorno del Espectro Autista y otras discapacidades cognitivas.
El Elías Figueroa ahora cuenta con una sala multisensorial TEA. (Foto: Gob.cl)
Las obras que iniciaron el 23 de abril del 2025 tuvieron un costo total de $3.265.732.339 pagados por el IND, considerando obras civiles, equipamiento deportivo y equipos en general.