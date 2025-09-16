Poco a poco se han ido renovando los principales reductos deportivos de nuestro país, primero fue el Parque Deportivo Estadio Nacional, después se sumó el Claro Arena de la Universidad Católica y ahora fueron otros cuatro reductos deportivos que albergarán la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA sub 20, Chile 2025.

Certamen que comenzará a disputarse el próximo 27 de septiembre y es en ese contexto donde el Gobierno de Chile anunció la entrega de las obras del renovado Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El reducto, que junto al Nacional, Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua albergarán la cita planetaria, recibió una renovación completa que incluyó mejoras en camarines, cancha, tribunas, iluminación y pintura.

El Elías Figueroa de Valparaíso luce una nueva imagen de cara al Mundial sub 20. (Foto: Gob.cl)

Así quedo el renovado estadio Elías Figueroa de Valparaíso:

El Gobierno informó a través de su sitio web que las obras realizadas en el recinto deportivo incluyeron todos los requerimientos técnicos para la realización del Mundial, esto se traduce en:

Mejoras en cuatro camarines con sus respectivos mobiliarios tales como bancas y lockers.

Piscinas de crioterapia.

Superficies antideslizantes de tránsito de deportistas entre camarines y campo de juego.

Modificación de zonas mixtas para periodistas.

Servicios higiénicos para público y deportistas.

Tribunas preferenciales.

Pintura general del recinto.

Mantención de pintura por dentro y fuera.

Bancas móviles para equipos y cuerpo médico.

Iluminación LED.

Los nuevos camarines del Elías Figueroa. (Foto: Gob.cl)

Pero eso no es todo, porque el reducto donde también hará de local Santiago Wanderers, ahora cuenta con pasto híbrido tras una inversión superior a los 290 millones de pesos.

Finalmente, se realizaron otras obras adicionales, como el recambio de butacas, la implementación de una sala multisensorial TEA para personas con trastorno del Espectro Autista y otras discapacidades cognitivas.

El Elías Figueroa ahora cuenta con una sala multisensorial TEA. (Foto: Gob.cl)

Las obras que iniciaron el 23 de abril del 2025 tuvieron un costo total de $3.265.732.339 pagados por el IND, considerando obras civiles, equipamiento deportivo y equipos en general.