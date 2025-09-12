Francisco González fue uno de los extranjeros que llegó al fútbol chileno en el último mercado de pases invernal. El delantero argentino se incorporó a O’Higgins, uno de los equipos que está luchando en los puestos de copas internacionales en la Liga de Primera.

Formado en Newell’s Old Boys, el trasandino de 24 años está viviendo su primera experiencia fuera de su país tras casi toda una vida en la lepra y un paso por Defensa y Justicia. No lo está haciendo solo, ya que cruzó la cordillera junto a Camila Cruz, su pareja.

La argentina es la que más maravillada está de nuestro país, ya que alabó la cordialidad con la que los han recibido. En charla con ADN Radio la mujer destacó las virtudes de Chile y su entusiasmo por tener sus primeras fiestas patrias en estos lados.

“Chile es un país muy atractivo por las cosas maravillosas que tiene”

Camila partió diciendo que “llegué el 13 de agosto a Chile y lo que me llamó mucho la atención del país es lo cordial que es la gente con nosotros, nos han tratado súper bien en todos lados. Ya conocimos toda la ciudad de Rancagua. Y desde que Francisco vino a Chile, le gustó mucho el paisaje y la gastronomía. Se ha sentido muy cómodo, que es lo importante”.

“Argentina tiene cosas muy hermosas. Yo soy de Rosario y me parece la ciudad más linda del mundo. Pero Chile también es un país muy atractivo por las cosas maravillosas que tiene. No puedo creer lo hermoso que se ve la cordillera. Nosotros estamos en Rancagua, que es una ciudad muy tranquila”, agregó.

Francisco González ha jugado con O’Higgins un total de seis partidos, donde ha aportado con una asistencia en 345 minutos de acción. | Foto: Photosport.

En ese sentido, aseguró que “cuando Fran me comentó que estaba la posibilidad de venir a Chile, me puse súper contenta. La decisión la tomamos ambos porque somos un equipo para todo. Yo y mis mascotas lo vamos a seguir a todas partes. Él es el motor de la familia”.

Además, se refirió a las fiestas patrias que se vienen, afirmando que “ya nos comentaron que en la semana del 18 de septiembre se celebran las Fiestas Patrias de Chile y que no hay partidos ese fin de semana. En esa semana no viajaremos a Argentina, así que vamos a recorrer lugares de Chile que nos han recomendado, como Viña del Mar y Pichilemu”.

Para cerrar alabó el Estadio El Teniente, afirmando que “el estadio me pareció súper lindo, impresionante, aparte de la fiesta que se hace antes del partido, la previa, la gente, se nota una vibra muy linda en el estadio, te dan ganas de ir siempre y sumarte a los cánticos, aunque todavía no me sé muchas canciones de O’Higgins”.

El próximo partido de O’Higgins

Los celestes volverán a la acción ante Palestino este sábado 13 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025.