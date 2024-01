De acuerdo a lo definido por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), las tarjetas de crédito son “un instrumento plástico o electrónico que permite que el titular de esta adquiera diferentes beneficios”.

Es por esto que este tipo de tarjeta cuentan con un cupo de crédito que es otorgado al emisor con el fin de adquirir bienes y servicios.

Sin embargo, todos los meses se debe pagar como mínimo el “monto mínimo” para evitar que la tarjeta sea bloqueada y tener problemas legales con la entidad financiera de la propia tarjeta.

¿Qué pasa si pago el mínimo de la tarjeta de crédito? Conoce cómo funciona y si es recomendable

Pagar el monto mínimo de la tarjeta de crédito te asegura que tu tarjeta no sea bloqueada y evites problemas financieros . No obstante, desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aclaran que el monto mínimo es especificado por cada entidad financiera y que además “no podrá ser inferior a aquellos intereses que se generen producto del uso de la línea de crédito a tasa rotativa o refundida, salvo que exista una promoción asociada”.

La mala noticia es que esto no hace disminuir el monto total de la cuenta, ya que se acumulan otros gastos como intereses y comisiones.

¿Es recomendable pagar el mínimo en la tarjeta de crédito?

Desde la CMF enfatizan en valorar la situación de cada consumidor “Recuerda que las tasas de interés de las tarjetas (que puedes ver en tu estado de cuenta) son muy altas. Revisa si puedes acceder a otras alternativas más convenientes”.

¿Cuántas veces puedo hacer uso del pago mínimo?

SI bien no existe un “límite” para elegir este método de pago, hay que tener en cuenta los intereses que se van sumando a tu deuda.

Es decir, cada vez que pagues el mínimo de tu tarjeta de crédito se generarán intereses compuestos que en resumen son intereses (sobre intereses) que solo harán que tu total a pagar aumente.

Expertos suelen recomendar a los consumidores a solo elegir este tipo de pago cuando no existen otras alternativas de pago.

Conoce los intereses de tu tarjeta de crédito

Para conocer el monto de intereses que debes abonar por una deuda con tarjeta de crédito y el tiempo estimado para saldarla, sigue estas instrucciones:

Accede a este ENLACE.

Ingresa todos los datos requeridos, como Deuda Total Facturada, Pago Mínimo, Pago Adicional y Tasa de interés mensual.

Haz clic en “Simular” y obtendrás detallada información sobre tu deuda con la tarjeta de crédito.