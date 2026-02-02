Enorme polémica de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: se negó a jugar por Al Nassr

Fuerte polémica con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Los rumores se confirmaron y el delantero portugués quedó fuera del partido de Al Nassr contra Al Riyadh, a disputarse este lunes 2 de febrero.

Este fin de semana, el periodista experto en fútbol internacional Fabrizio Romano informó que el luso, quien no presenta una lesión ni tampoco sobrecarga física, no aparecería en este duelo.

De inmediato, comenzaron las preguntas. Y el medio A Bola dio las respuestas. Cristiano Ronaldo estaría molesto con el manejo del club y cómo el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí) está invirtiendo menos en Al Nasrr que en otros clubes de la liga árabe, razón por la que habría negado a jugar este partido.

En específico, el delantero portugués habría apuntado al ejemplo de Al Hilal, que está en negociaciones para fichar a Karim Benzema y estaría cerca de concretar la llegada de Saimon Bouabré. En cambio, Al Nasrr ha fichado solo al jugador Haydeer Abdulkareem, de 21 años.

Polémica de Cristiano Ronaldo: rebeldía en Al Nassr

Cristiano Ronaldo no estaría solo en su molestia con las autoridades de Arabia Saudita. Hace unas semanas, el técnico Jorge Jesús se quejó públicamente de que “Al Nassr no tiene el poder político que tiene Al Hilal”.

Habrá que ver cómo avanza este complicado tema. El próximo partido del Al Nassr será contra Al Ittihad el viernes 6 de febrero. El elenco de Cristiano Ronaldo está segundo en la tabla de posiciones de la liga árabe, detrás de Al Hilal por solo tres puntos.