Universidad de Chile intenta dar vuelta la página de su pésimo inicio de año. El próximo desafío es ante Deportes Limache, donde no podrá contar con todos sus hinchas.

Si bien es sabido que cuando hay un cambio de entrenador el equipo lo siente, pocos imaginaban que sería tan malo el arranque de la mano de Francisco Meneghini. Además de no ganar, han mostrado una pésima imagen futbolística que ya tiene preocupado hasta al más optimista.

El aforo de U. de Chile

Más allá de las dudas que genera el presente deportivo, también está lo que sucede fuera de la cancha. En el partido ante Audax Italiano, un grupo de “seguidores” de Universidad de Chile ocasionaron graves incidentes en la galería sur del Estadio Nacional.

ver también “Quería seguir…”: TNT Sports destapa video del enojo de Eduardo Vargas con Meneghini en U de Chile

El fuego que se pudo ver en el recinto de Ñuñoa, trajo como consecuencia el castigo de parte del Tribunal de Disciplina contra los Azules. Para el choque contra Deportes Limache, toda la galería sur tendrá que estar cerrada. Contra Universidad de Concepción y La Serena podrán abrir ese sector, pero solo para mujeres, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años de edad.

Lo que faltaba saber, era cómo sería la realización del duelo ante el Tomate Mecánico. Luego de los incidentes, desde el Bulla tendrán la misión de evitar que tristes escenas como las vistas ante los Itálicos se vuelvan a repetir.

Para el partido entre Universidad de Chile y Limache ya hay aforo autorizado. De acuerdo a Emisora Bullanguera, podrán asistir 31 mil personas al encuentro. El Estadio Nacional tiene una capacidad para 45 mil, pero la baja se debe al cierre de la galería sur.

Publicidad

Publicidad

Los serios incidentes que le costaron el castigo a U. de Chile. Imagen: Photosport

El Romántico Viajero se enfrentará al Tomate Mecánico este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en Ñuñoa. Los dirigidos por Paqui Meneghini intentarán conseguir el primer triunfo del 2026 y que ojalá, solo se hable de fútbol tras el encuentro.