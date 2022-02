El espectáculo del medio tiempo hace mucho que es una tradición del día del Super Bowl LVI. De hecho, lo que sucede en esos 13 minutos de presentación es más relevante que el resultado del mismo partido.

Quienes se paran en el escenario ven sus ventas y reproducciones disparadas tan solo horas después de cantar. Así fue el caso de Lady Gaga, por ejemplo. La cantante registró un crecimiento de 1000% en las compras de su catálogo musical, o Shakira y Jennifer López, quienes se presentaron en la versión del 2020 y también sumaron un 900% de ventas.

Si te seleccionan para actuar en el medio tiempo, es porque eres un artista que tiene reconocimiento popular y tienes una buena performance en lo que a música en vivo se trata. Es por esto que aquí te contamos quiénes son los seleccionados para animar el SoFi Stadium, sede de la versión 56° del Super Bowl.

El rapero y productor llamado originalmente Andre Romelle Young, es un estadounidense originario de Compton, California. Dr. Dre lleva activo musicalmente desde mediados de la década de los 80, donde alcanzó la fama al participar del grupo N.W.A. junto a otros raperos conocidos como Ice Cube y Eazy-E.

Simultáneamente a su carrera como artista, Dr. Dre mostró su faceta como productor, abriendo en 1991 un sello discográfico junto a un amigo. La compañía se llamó Death Row Records, y tuvo bajo su manejo a raperos como 2pac Shakur, Snoop Dogg y MC Hammer. Posteriormente, el cantante abrió su propio sello: Aftermath Entertainment.

Dr. Dre ha compuesto éxitos como Still D.R.E. y The Next Episode en conjunto con Snoop Dogg o Forgot About Dre, con Eminem.

Marshall Mathers, conocido como Eminem, es un rapero y productor norteamericano ganador de un Óscar y de 15 Grammys. Lleva lanzando música activamente desde 1998, y se hizo mundialmente famoso con su álbum de 1999, The Slim Shady LP.

El rapero se caracteriza por su energía al cantar y destreza para las rimas. Así se puede ver en su famosa Rap God. Sin embargo, también ha estado en polémicas debido a sus letras, las cuales contienen temas como asesinatos, suicidios y burlas a minorías sexuales. Sin embargo, también hay canciones que muestran las reflexiones personales del artista respecto a su madre, la fama y como funciona la industria musical.

El rapero fue descubierto en 1992 por el productor y gran amigo, Dr. Dre, quien vio el talento de Calvin Cordozar, artísticamente Snoop Dogg. También es primo del conocido rapero Nate Dogg.

Calvin es conocido por canciones como Drop It Like It’s Hot y Young, Wild & Free. Además, es reconocido por realizar múltiples apariciones en películas o videos musicales, donde su imagen es mundialmente reconocida.

En sus inicios, el rapero se vio reiteradas veces en conflicto con la ley. Sin embargo, al ir creciendo como artista fue alejándose del rap gángster.

La actriz y cantante de R&B y hiphop neoyorquina de 51 años tiene colaboraciones con artistas de renombre como Stevie Wonder, George Michael y U2. Está activa musicalmente desde 1991, cuando lanzó su álbum debut What’s the 411?

Probablemente los lectores la conozcan más por sus álbumes más exitosos: Share my World y The Breakthrough. Ambos encabezaron las listas de Billboard y el último fue ganador de tres premios Grammys.

Es el cantante más joven de los 5 que se presentarán. El rapero es reconocido por su dura crítica social, donde lleva una carrera activa desde principios del 2000. Ha ganado 13 premios Grammys.

El público más joven lo conoce por sus trabajos en To Pimp A Butterfly, DAMN o la banda sonora producida y dirigida por él en la película de Marvel, Black Panther.