Snoop Dogg se presentará en el show del medio tiempo junto al rapero y productor Dr. Dre, Eminem, Mary J. Bigle y Kendrick Lamar. Tendrán cerca de 13 minutos para deslumbrar tanto al público en el estadio como al resto de todo el mundo que también espera lo que sucederá en este espectáculo.

Actuar en el descanso del Super Bowl les produce a los artistas un aumento exponencial en sus ventas y reproducciones en internet, además de ser tendencia en las redes sociales debido a la masividad de la ocasión. Lady Gaga, por ejemplo, alcanzó un registro de 1000% de compras de su música después de haberse presentado en 2017 ante nada menos que 117.5 millones de personas detrás de las pantallas.

El rapero Snoop Dogg también cuenta con una gran base de fans y canciones que son reconocidas por la mayoría, por lo que su asistencia genera expectación.

¿Cuáles podrían ser las que presente el rapero?

Al no ser el plato fuerte del show y como es costumbre en estos casos, Snoop Dogg probablemente cante una canción o una pequeña parte. La ventaja que tiene el rapero es que tiene varias junto a Dr. Dre, por lo que también podría ser una posibilidad que hagan un medley, por ejemplo.

En caso de presentarse solo, Dogg podría cantar la clásica de los 2000, Drop It Like It’s Hot, o Young Wild & Free, tema reconocido también, entre otros.

Si se uniera a Dr. Dre, podría tener más opciones para generar tendencia. Junto a él tiene clásicos como The Next Episode, Still D.R.E, Nuthin But A “G” Thang, o el single lanzado hace poco, ETA, en conjunto a Busta Rhymes y Anderson .Paak. Incluso podrían cantar una canción a trío con Eminem, ya que tienen la colaboración llamada Bitch Please II.

Diversas son las opciones que pueden presentar los artistas durante el show, y sin duda que van a dar para hablar durante el resto de la semana.