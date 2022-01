BTS es el grupo masculino de K-pop del momento. Los números de ventas, reproducciones y asistentes a los conciertos que tienen los ponen en otra esfera. En este sentido es que el grupo surcoreano ha colaborado con artistas como Coldplay y Halsey, siendo cada vez más populares en este lado del planeta.

Bajo este contexto, uno de los raperos icónicos de los 2000, Snoop Dogg, declaró en una conversación grabada a través de la red social Clubhouse que mucha gente quiere colaborar con él. “Tengo pedidos de gente que tiene 35 dólares… he tenido llamadas de los artistas más grandes del mundo. Tengo un grupo llamado BTS que está esperándome para grabar una canción con ellos ahora mismo, y estoy tratando de ver si tengo tiempo para hacer esta mierda”.

Las personas que estaban presentes en esa transmisión le dijeron de inmediato que “lo hiciera”, “ahí está el dinero”, “estaría buenísima la canción”. Y en las redes sociales así lo hicieron notar. La posible colaboración fue tendencia toda la mañana de este sábado 29.

Revisa aquí el momento:

Momento actual de BTS



La más reciente colaboración de los surcoreanos fue con la banda inglesa Coldplay con My Universe en 2021. Además, los integrantes también realizan proyectos en solitario como fue el caso del rapero Suga, quien lanzó la canción Girl Of My Dreams junto al trapero Juice Wrld durante el año pasado.

Durante la pandemia del coronavirus, el grupo realizó los llamados comebacks con canciones en inglés, como Dynamite, Butter y Permission To Dance. Además, lanzaron 3 álbumes desde 2020.

Actualmente, el grupo se encuentra en un descanso tras su intensa agenda pero sin duda que un regreso con esta colaboración sería algo épico.