Cada vez queda menos para disfrutar del increíble espectáculo para todos los fans de la música y el deporte en el Super Bowl 2022, y para acortar la espera, la organización acaba de estrenar el primer tráiler del show del medio tiempo que tendrá como protagonistas a leyendas del rap.

El primer adelanto se ve a los artistas en distintos momentos de su rutina cuando reciben el llamado para participar en el concierto. Eminem uniendo letras al ritmo de Rap God frente al Slim Shady que está siendo lo mismo, cuando son interrumpidos por la llamada que lo llena de emoción. Mientras que Mary J Blige se encuentra en un photoshoot cuando recibe el mensaje e inmediatamente se sube a su auto.

Por su parte Snoop Dog va tranquilamente manejando al ritmo de The Next Episode, cuando lee un mensaje que lo hace cambiar de dirección. Kendrick Lamar está escribiendo letras de su nuevo hit cuando llega el mensaje, Al mismo tiempo, Dr. Dre pasea por la calle al ritmo de Still D.R.E.

Las cinco estrellas de la música se reúnen afuera del SoFi estadio, en donde se disputará la final más esperada para los amantes del fútbol americano.

Hace algunos meses se confirmó que los renombrados artistas Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar actuarán juntos por primera vez en el escenario en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Pepsi 2022.

La NFL, Pepsi y Roc Nation anunciaron en octubre que los cinco íconos de la música actuarán el 13 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

"La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, será una de las mayores emociones de mi carrera", dijo el Dr. Dre, quien es oriundo de California en un comunicado. El siete veces ganador del Grammy agregó que su actuación en el medio tiempo será un "momento cultural inolvidable".

El Super Bowl regresa al área de Los Ángeles desde 1993. Es el tercer año de colaboración entre la NFL, Pepsi y Roc Nation.

Dre, Snoop Dogg, Mary j Blige, Eminem, Blige y Lamar se unen a una larga lista de músicos reconocidos que se han presentado durante el espectáculo de medio tiempo, entre ellos Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira y el año pasado tuvo la comentada presentación de The Weeknd.