¡Fifty in the house! 50 Cent sorprende y se suma al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2022

El rap se hizo presente en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en donde cinco de los mayores exponentes del género hicieron cantar a las 70.000 personas presentes en el SoFi Stadium y a los millones que los sintonizaron a través de distintas plataformas con lo mejor de su repertorio.

Eminem. Mary J Blige, Snoop Dogg, Dr Dre y Kendrick Lamar brillaron en el escenario con sus más clásicos temas en el halftime show de la final de la NFL entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals.

Y mientras los jugadores se preparaban para ingresar al segundo tiempo, las estrellas se toman la tribuna con sus mejores hits.

La presentación de los artistas duró 15 minutos y sorprendieron a los presentes con un show que incluyó grandes efectos visuales y un invitado inesperado.

Comenzó con Snoop Dogg y Dr Dre entonando su conocido tema "The Next Episode", quienes se presentaron sobre el techo de cinco casas que representan la vida de los artistas sobre el escenario, cada una de las viviendas adornada con fotos y artículos personales de los intérpretes.

La siguiente canción fue California Love de 1999, tema que interpretó originalmente Snoop Dogg junto a Tupac Shakur. Sin embargo, una inesperada llegada ocurrió en el escenario cuando 50 Cent se sumó al evento con su éxito de 2003 In da Club.

Tras eso Mary J Blige, la reina del Hip Hop Soul se subió al escenario con su canción número uno "Family Affair", para luego seguir con su nuevo tema "No More Drama". Kendrick Lamar hizo lo suyo con m.A.A.d City y Alright, Eminem fue el último en conquistar la pista con el tema Lose Yourself.

Para finalizar, todos los artistas se juntaron finalmente en el escenario para cantar Still Dre, recibiendo el aplauso de todos los presentes que disfrutaron la presentación de las leyendas del rap.

Revisa las imágenes a continuación.