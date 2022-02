Eminem está a solo minutos de pisar el SoFi Stadium con lo mejor de su repertorio al ser una de las cinco leyendas del rap que se presentarán en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2022 en donde se vivirá la electrizante final entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengal.

El artista cuyo nombre real es Marshall Mathers compartirá el escenario junto a Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Dr. Dre, en donde cinco de los máximos exponentes del género se presentarán en vivo a un público de 70.000 personas, mientras que millones de personas lo televisarán o sintonizarán a través de la señal streaming.

Aún no se sabe cual es el setlist de la presentación, sin embargo, se espera que sean las canciones más populares de cada artista

Debido a la cantidad de artistas en el escenario cada uno tendrá un tiempo limitado para interpretar sus grandes hits, por lo cual se espera que cada cantante realice un medley o cante uno de sus tracks y luego comparta una colaboración. Generalmente el show de medio tiempo dura entre 13 y 15 minutos.

¿Qué canciones cantará Eminem en el halftime show del Super Bowl LVI?

El también conocido como el Real Slim Shady podría cantar distintos mixes de su exitoso y amplio repertorio, sin embargo, se esperan que estas serán las canciones que sin lugar a duda estarán en la presentación.

"Forgot About Dre"

La canción del álbum "Chronic 2001" es otra colaboración con Dr Dre uno de los artistas que estará en el Super Bowl y es otro de los temas más famosos de los raperos.

"Without Me"





Una de las canciones favoritas de los fans de "Slim Shady", también es uno de sus éxitos comerciales más grandes. La canción fue nominada al Premio Grammy por grabación del año y también por mejor actuación masculina de rap en solitario en 2003.

"Rap God"

Otra canción que podría estar en el evento ya que aparece en el tráiler de promoción del evento de medio tiempo. El tema podría ser parte de un medley de canciones del artistas.

"My Name Is"

La canción de 1999 fue producida por Dr. Dre y logró la posición 36 en el Billboard Hot 100.

The Real Slim Shady

Otro de los clásicos del cantante norteamericano, la canción lanzada el 2000 fue la primera canción de rapero en alcanzar la posición número uno en UK Singles Chart. La canción también ganó el Premio Grammy a la mejor actuación de rap en solitario.