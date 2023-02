El fútbol americano puede no ser el deporte más popular en el mundo, pero el Super Bowl es una marca registrada en la cual hasta los que no son seguidores desean ver, por su show de medio tiempo y todo lo que rodea al partido. Uno de los elementos interesantes, es la publicidad, donde las marcas no escatiman en gastos por unos breves segundos.

¿Cuánto cuestan los comerciales del Super Bowl?

De acuerdo a las cifras entregadas por AdAge, los precios para la edición 2023 del Super Bowl superan los siete millones de dólares por 30 segundos. Este es el mayor precio que se ha cobrado en una final de la NFL. Muchas de las marcas utilizan el doble de este tiempo, por lo cual también es doble precio. Se preparan comerciales especiales para la ocasión, con grandes celebridades como protagonistas.

Show de Rihanna

En la cancha, Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs animarán un partido que tendrá una gran particularidad. Por primera vez se enfrentarán dos hermanos en el terreno de juego: Jason y Travis Kelce. El primero defiende a los Eagles y ya ganó el Super Bowl en el año 2018 y el segundo hizo lo propio en el 2020. Uno de los dos sumará su segundo anillo el domingo 12 de febrero a las 20:30 horas de Chile.

En cuanto al show de medio tiempo, Rihanna será la encargada de animar este tan esperado espectáculo. La cantante estuvo alejada de la música en el último tiempo debido a que en 2022 fue madre por primera vez, además de que priorizó otro tipo de negocios ligados a la ropa y el maquillaje.

El espectáculo de medio tiempo más visto en la historia fue de 2015, el cual protagonizó Katy Perry. Ese show llegó a 114.4 millones de espectadores ¿podrá Rihanna superarla?