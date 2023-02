El Super Bowl está a la vuelta de la esquina y este año los finalistas de la NFL son “Las Águilas” de Filadelfia y “Los Jefes” de la ciudad de Kansas. A este evento deportivo asisten miles de personas y no solo aficionados al fútbol americano sino que también aquellos amantes de la música para ver el show de medio tiempo que este año estará a cargo de Rihanna que vuelve a los escenarios tras varios años retirada de la música. A continuación en RedCarpet te contamos cuál ha sido el show de medio tiempo más visto de la historia del Super Bowl.

¿Cuál es el Halftime más visto en la historia del Super Bowl?

El espectáculo de medio tiempo más visto de la historia del Super Bowl fue el de la cantante estadounidense Katy Perry en 2015 con 118.5 millones de espectadores.

Y como no va hacer el show más visto sí desde el inicio del espectáculo la cantante deslumbró con su entrada en un tigre gigante interpretando su canción Roar, el show continuaba con una gran puesta en escena para seguir con Dark Horse, lleno de bailarines y con pantallas increíbles siguió su presentación junto a Lenny Kravitz con el que interpretó I Kissed a Girl, para seguir con Teenage Dream, California Gurls, siguió con Get Ur Freak On con una invitada especial como Missy Elliott y para terminar cantó Work It, Lose Control y finalizó con Firework mientras la cantante flotaba por los aires del estadio.

Este Halftime tuvo una duración de 12 minutos con 35 segundos y estuvo cargado de colores y cambios de vestuario por parte de la artista, además de los bailarines y la gran puesta en escena que deja a Katy Perry como la artista más vista en la historia del Super Tazón.