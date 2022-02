Mary J Blige está a solo horas de volver a presentarse nuevamente en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVI con lo mejor de su largo y exitoso repertorio.

La artista será la única mujer presente en la noche del rap, en donde leyendas del género se subirán al escenario del SoFi Stadium y cantarán frente a millones de espectadores en vivo, durante el medio tiempo de la final entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengal, quienes lucharán por el título de la NFL.

Eminem, Kendrick Lamar, Dr Dre y Snoop Dogg estarán junto a la denominada "La Reina del Hip Hop Soul" en el gran evento.

La cantante, participará por segunda vez en el gran evento, En 2001, Blige se participó del show de medio tiempo donde también estuvieron Aerosmith, *NSYNC, Britney Spears y Nelly.



¿Qué canciones cantará Mary J Blige en el Super Bowl 2022?

Mary J. Blige es la única artista de R & B presente en el evento, la estrella de la música sin duda entonará su famoso hit número 1 "Family Affair", tal como ella confirmó hace algunos días en una entrevista con Elle.

Al compartir el escenario con otros cuatro artistas significa que Mary J tendrá una participación reducida debiendo escoger una canción para interpretar. En la publicación, la artista señala que está considerando Family Affair, su gran éxito del 2001 para interpretar en el escenario, dicha canción fue producida por Dr. Dre quien también estará en el evento.

Sobre la invitación a estar en el show, Blige comenta: “Es como recibir una nominación al Oscar. Esta vez voy a estar al frente y al centro: Mary J. Blige, en su gloria, grandeza y arrogancia”, expresó la artista.

Otra canción que podría interpretar la estrella es "Now or Never", una pista del álbum debut de Kendrick Lamar en donde Mary J colabora.