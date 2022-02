Super Bowl LVI, el masivo evento deportivo de la NFL está a sólo horas de comenzar y no solo los fans del deporte podrán disfrutar de una electrizante final entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengal, quienes lucharán por el título, si no también los fanáticos de la música con el popular show de medio tiempo.

Este año el rap se tomará el escenario cuando Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Dr. Dre se presenten este domingo 13 de febrero en el SoFi Stadium, frente a cientos de miles de personas que disfrutarán de lo mejor de su repertorio.

Aún no se sabe cual es el setlist de la presentación, sin embargo, se espera que sean las canciones más populares de cada artista.

Debido a la cantidad de artistas en el escenario cada uno tendrá un tiempo reducido para interpretar sus grandes hits, por lo cual se espera que cada cantante realice un medley o cante uno de sus tracks y luego comparta una colaboración.

En el caso de Kendrick Lamar, se espera que su repertorio en el evento consista de dos canciones. La primera uno de sus canciones más populares y una colaboración junto a Mary J. Blige que también estará presente en el escenario.

¿Qué canciones cantará Kendrick Lamar en el show del medio tiempo 2022?

Su éxito de 2017, "Humble", ha aparecido en gran parte de las promociones del medio tiempo del Super Bowl, por lo cual se espera que la canción sea parte del evento.

Mientras que Now or Never" es una pista adicional del álbum debut de Lamar en donde Mary J- Blige colaboró, por lo que igual podría estar presente en el evento.