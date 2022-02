Invitado estelar fue el que eligió Dr. Dre para acompañarlo durante los menos de 15 minutos en que se va a presentar en el show del medio tiempo del Super Bowl. Sin embargo, aún no se sabe cómo van a ordenarse una vez arriba del escenario.

Normalmente, el artista principal, en este caso Dr. Dre, canta algunas canciones suyas y luego aparecen sus invitados. En esta ocasión, serán 4 los que lo podrán acompañar: Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Bigle. Por lo que tendrá que ser muy bien pensado cómo van a salir.

También es común que los invitados canten una canción de su autoría o una pequeña parte, por lo que Eminem debe barajar una larga lista de éxitos para ver cuál podría presentar.

¿Cuáles canciones de Eminem podrían estar en el Super Bowl?

El rapero tiene en su discografía de Spotify 16 álbumes, entre LPs, discos y versiones deluxe o extendidas, donde se reparten éxitos como los antiguos ‘Till I Collapse y Without Me, cuyas reproducciones en la plataforma sobrepasan los mil millones de streams.

Eminem también podría perfectamente cantar su canción ganadora del Óscar por mejor canción original en 2003, Lose Yourself. O su éxito escrito para la película de Venom con el tema homónimo, donde además de salir ahí, se ha vuelto viral en la plataforma de Tiktok.

El exitoso artista se la podría jugar incluso con su single Gospel, lanzado el 4 de febrero de este mismo año, en conjunto con el artista principal del show del medio tiempo, Dr. Dre. Pero sería arriesgado ya que no ha adquirido tanta relevancia y no generaría tanta emoción en el estadio ni en las redes sociales.

Otras opciones serían Stan, Rap God, Sing For The Moment, Love The Way You Lie, o su clásico The Real Slim Shady.