La previa de la final de la NFL tiene a todos ansiosos por ver no solo una gran noche de futbol americano, sino por el icónico halftime que este año tendrá una jornada de rap con Snoop Dog, Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar y Mary J.Blige.

Shows del medio tiempo memorables hay varios. Michael Jackson marcó en 1993 un antes y un después en la forma de concebir este masivo concierto. Britney Spears junto a Aerosmith, NSYNC y Mary J. Bigle cantando Walk This Way en 2001. Por mencionar algunos en la historia del Super Bowl.

En cuanto a rating, es sabido que el Super Tazón registra millones de televidentes viendo el partido en vivo. Sin contar a los miles de espectadores dentro del estadio. Pero, ¿cuáles han sido los 5 shows del medio tiempo más vistos?

5. 2012: Madonna, Cee Lo Green, LMFAO, M.I.A. y Nicki Minaj

Con una puesta en escena emulando a sociedades pasadas y abriendo con nada menos que Vogue, Madonna, el plato fuerte de la noche, dejó en claro que sigue siendo una diva y la reina del pop. Junto a los otros artistas también sonaron éxitos como Music, Party Rock Anthem, Give Me All Your Loving, Open Your Heart, Express Yourself y Like a Prayer.

114 millones de personas vieron el espectáculo.

4.- 2014: Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers

6 canciones presentaron los estadounidenses en un concierto que estuvo marcado por la calidad vocal del cantante de Treasure, y por la polémica de los autores de Californication, sobre si tocaron sus instrumentos en vivo o hicieron playback. Cantaron Billionaire, Locked Out Of Heaven, Treasure, Runaway Baby, Give it Away y Just The Way You Are. Además, pasaron un video de soldados norteamericanos mandando saludos a sus familias.

Registraron 115.3 millones de espectadores.

3. 2016: Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars

Abriendo con Chris Martin agachado en el campo de juego mientras entraba gente y cantaba Yellow, para después entonar Viva La Vida junto a una orquesta juvenil. La versión número 50 del Super Bowl tuvo 115.5 millones de espectadores. También presentaron Paradise, Adventure of a Lifetime, Uptown Funk de Bruno Mars, Formation de Beyoncé, Fix You y Up&Up.

2. 2017: Lady Gaga

Comenzando con God Bless America y This Land Is Your Land, la extravagante artista descendió del cielo para cantar un medley de sus éxitos mientras se elevaba por los aires. El público se enloqueció con las canciones presentadas: The Edge Of Glory, Poker Face, Born This Way, Telephone, Just Dance, Million Reasons y Bad Romance.

Lady Gaga se coloca en el segundo lugar dejando la marca en 117.5 millones de espectadores.

1. 2015: Katy Perry

El partido tuvo un peak de 120 millones de espectadores, pero en el momento de la aparición de la cantante de Roar, junto a la aparición de Lenny Kravitz y Missy Elliot, registraron 118.5 millones de espectadores, haciendo el show más visto en la historia del Super Bowl. Todas las canciones que Perry presentó fueron número 1 en su momento en la lista de Billboard.

El setlist fue: Roar, Dark Horse, I Kissed A Girl cantada con Lenny Kravitz, Teenage Dream y California Gurls. Get Ur Freak On, Work It y Lose Control con Missy Elliot. Finalmente cerró con Firework.

Presentarse ante tanta gente a través del televisor les abre la posibilidad de encontrarse con un nuevo público, a pesar de ser artistas que ya tienen su reconocimiento en el mundo del pop. ¿Esperabas ver otra presentación en el top?