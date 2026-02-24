Con el inicio de una nueva edición del Festival de Viña del Mar, la Quinta Vergara vuelve a encenderse con una parrilla de artistas que promete emocionar al público. Entre los nombres más esperados figura la banda argentina Ke Personajes, liderada por su carismático vocalista Emmanuel Noir.

Y si bien su trayectoria musical es ampliamente conocida, existe un aspecto poco mencionado de su pasado, donde antes de brillar sobre los escenarios, el cantante también sonó con destacar en las canchas, donde reveló tuvo una exitosa etapa mientras duro.

El desconocido pasado de Emanuel Noir en las canchas

En el programa “Otro Día Perdido”, el vocalista de la exitosa banda habló sobre sus pasos por las canchas, revelando también de cuál equipo es hincha.

“Yo también jugaba a la pelota, jugaba muy bien, a los 15 años jugaba en Primera, jugaba de enganche, no menor. Yo soy del club de mi barrio que es Almagro y después soy de Boca”, comentó de entrada.

“Pero esa frustración me corrió del deporte por completo, soy de Boca, he ido a la cancha, pero no me interesa”.

Añadiendo que ya no practica el deporte, ni con amigos. “Tampoco, no hago eso. Juego al tenis, me gusta el tenis. Nada que ver”, señaló entre risas. “Encontré como el individualismo y otra búsqueda que la encontré“.

¿Cuándo y a qué hora se presenta Ke Personajes en Viña?

La banda argentina se presentará este miércoles 25 de febrero en la Quinta Vergara, donde cerrarán la jornada, por lo que se espera que suban al escenario pasada las 2 am de la madrugada.

Los otros artistas que se presentan ese día son el cantante colombiano Juanes y en la comedia estará Asskha Sumathra.

