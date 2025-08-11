Un complicado momento se encuentra viviendo Dele Alli en Italia, en donde estaría pensando en colgar los botines en caso de no encontrar club esta temporada. El jugador no fue incluido en los planes de pretemporada del Como 1907 que dirige Cesc Fàbregas, lo que dejaría clara la postura del club.

Esta noticia llega luego de que en el país europeo se hablaba del posible retiro del jugador a los 29 años, que no ha podido encontrar su mejor forma en el club.

Dele se encuentra entrenando fuera del Como mientras se preparan para la pretemporada en Marbella, y ahora parece estar descartado en el club de la Serie A, tan solo unos meses después de llegar procedente del Everton.

Los planes de Dele Alli

A pesar de que está la posibilidad del retiro, aún no hay nada seguro y podrán aparecer clubes interesados en su fichaje, por su parte, según The Telegraph, el Como le habría informado que busque a otros equipos.

La exestrella del Tottenham solo disputó un partido con el club, que duró apenas nueve minutos. Tras debutar como suplente en marzo, fue expulsado por una falta sobre su compatriota centrocampista inglés Ruben Loftus-Cheek.

La carrera de Dele Alli

El regreso a la Premier League, en donde tuvo una etapa destacada en el Tottenham parece poco probable, pero queda esperar que ocurrirá cuando termine el mercado de pases en Europa.

Dele comenzó su carrera en el MK Dons de Inglaterra, en donde se convirtió en una de las grandes figuras del equipo, lo que llamó la atención de los Spurs que lo ficharon el 2015.

El jugador recibió dos veces consecutivas el Premio PFA al jugador joven del año y con 22 años jugó el Mundial 2018 con la selección inglesa llegando a semifinales.

Sin embargo, tras la marcha de Mauricio Pochettino de los Spurs, Dele tuvo dificultades para ganarse la confianza de los sucesivos entrenadores y finalmente fue traspasado al Everton en 2022.

Luego de esto, llegó una cesión al Besiktas que se vio truncada por lesiones y problemas disciplinarios y este 2025 llegó al Como 1907.

Dele ya ha hablado sobre el desgaste psicológico que le ha causado su carrera, sincerándose en una emotiva entrevista en 2023 sobre el trauma infantil y su lucha contra las adicciones.

Explicó que había sufrido abusos en su infancia, revelando que a los ocho empezó a fumar y a traficar con drogas, y que había intentado quitarse la vida.

Luego de su regreso al fútbol, el centrocampista reveló a principios de 2024 que tenía como objetivo un puesto en el Mundial de 2026 con Inglaterra, ya que buscaba un posible regreso al fútbol internacional.

Dele ya brilló con la selección inglesa y jugó la Eurocopa 2016 y el Mundial de Rusia dos años después, pero no ha vuelto a jugar desde que disputó su 37.ª aparición internacional hace seis años.

“Sabes que puedes poner recordatorios en tu teléfono; yo tengo uno a las 11 todos los días que dice ‘Mundial 2026′”, declaró en Sky Sports en abril del año pasado. “Ese es mi objetivo por ahora. Creo que la gente dirá: ‘No ha jugado en un año’, pero no me importa, conozco mi nivel”.

