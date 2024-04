El volante inglés, quien hasta hace no mucho era una de las grandes promeses del fútbol mundial, afirmó que a sus 28 años todavía tiene confianza en volver a su mejor versión. “Sé cuál es mi nivel”, advirtió en charla con Sky Sports.

Dele Alli fue hace algunos años uno de los jugadores más prometedores en el fútbol mundial. El volante inglés irrumpió con todo en el Tottenham y rápidamente se hizo de un nombre en el balompié, llegando incluso a compartir la portada del videojuego FIFA junto a figuras de la talla de Neymar o Cristiano Ronaldo.

Lamentablemente al parecer tocó el cielo con sus manos demasiado pronto. Hace ya varias temporadas que Dele Alli dejó de estar en la elite del fútbol, jugando cada vez menos tras ser traspasado a Everton en el 2022 y posteriormente ser enviado a préstamo al Beşiktaş de Turquía.

Ya de regreso a los Toffees, este panorama no ha cambiado para nada. Las lesiones se hicieron presente en el prometedor jugador y desde marzo del 2023 que no juega un solo partido, creando una realidad que tiraría para abajo a cualquier deportista, pero no a Alli.

En una reciente entrevista con Sky Sports, el inglés aseguró que a sus 28 años todavía tiene confianza en volver a su mejor versión. Es más, transparentó uno de sus principales objetivos en las próximas temporadas: jugar el Mundial del 2026 con Inglaterra.

“Ha sido simplemente un problema de lesiones, algo que espero estar superando. Puedo ver la luz al final del túnel”, aseguró Alli esperanzado.

Dele Alli: “Sé cuál es mi nivel”

En ese sentido, el inglés aseguró que “he tenido que tener paciencia. Ha sido un largo camino, con muchos altibajos, pero me ha ayudado a crecer aún más como persona. Canalizar el dolor de la lesión me puede ayudar a crecer cuando regrese”.

“Tengo un recordatorio en mi teléfono todos los días a las 11 en punto: la Copa del Mundo 2026. La gente dirá: ‘no ha jugado en un año’, pero ése es mi objetivo. Sé cuál es mi nivel”, concluyó el ex Tottenham.

Cabe mencionar que Delli Ali, quien jugó en prácticamente todas las categorías juveniles de la selección inglesa, no ve acción en los Tres Leones desde el 9 de junio del 2019, día en que igualó y luego ganó vía penales a Suiza por las semifinales de la UEFA Nations League. ¿Tendrá su revancha el jugador a sus 28 años?

