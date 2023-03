El volante inglés de 26 años no logra relanzar su carrera tras romperla en sus primeras temporadas con el Tottenham.

Dele Alli era hasta hace no mucho una de las principales promesas en el fútbol mundial. El volante inglés apareció con todo en el Tottenham y rápidamente se hizo de un nombre en el balompié, llegando incluso a compartir la portada del FIFA junto a figuras de la talla de Neymar o Cristiano Ronaldo.

Lamentablemente el presente del mediocampista a sus 26 años es lamentable. Hace ya varias temporadas que dejó de estar en la elite del fútbol y tras un traspaso a Everton en el 2021 cada vez está jugando menos.

Sin embargo, nada se compara con lo que está viviendo ahora en Turquía, donde se encuentra a préstamo en el Besiktas desde mediados del 2022.

Según información entregada por The Sun, el ex Tottenham ha sido apartado del equipo y Senol Gunes, entrenador que llegó a reemplazar a Valerien Ismael, ya le avisó que no volverá a jugar en lo que queda de temporada, siendo enviado a la tribuna a ver los partidos del Besiktas.

El último partido de Dele Alli en Turquía fue el pasado 26 de febrero en el 0-0 de su equipo ante el Antalyaspor, siendo sustituido en el entretiempo.

De esta forma el paso de Alli por Besiktas contabilizará 20 partidos con apenas cuatro goles anotados. Su contrato con el Everton, club dueño de su pase, termina el 30 de junio de 2024.