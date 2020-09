Mourinho pierde la paciencia: "Estoy cansado de las preguntas sobre Dele Alli"

José Mourinho no quiere más preguntas acerca de la situación de Dele Alli, quien ha estado ausente del equipo en los cruces de los Spurs por Premier League y Europa League.

El centrocampista de 24 años lleva dos partidos consecutivos quedándose abajo de la nómina de el DT portugués; primero ante Lokomotiv Plovdiv y luego ante Southampton por la liga local.

Tras ambos instancias, las suspicacias comenzaron a crecer y todas las preguntas de la prensa apuntaban a la ausencia de Dele Alli, algo que Mou explicó justificándose en su nutrido plantel.

Pero la explicación de José Mourinho no fue suficiente y las interrogantes acerca del futuro del jugador sigue acechando al estratega, quien perdió la paciencia ante las preguntas:

"No estoy cansado de Dele (Alli) porque es un gran chico, pero estoy cansado de las preguntas sobre Dele", espetó el director técnico de los Spurs.

Pese a los rumores que sitúan al inglés en escuadras como el Paris Saint-Germain, Mourinho trató de quitarle dramatismo a la situación, asegurando que tarde o temprano volverá a jugar en el Tottenham:

"Tendrá sus oportunidades", dijo el portugués y agregó: "no es ningún problema tenerlo en el club".

De todas formas, y para evitar mayores críticas, José Mourinho reflexionó diciendo que dejar fuera a grandes valores como Dele allí nunca resulta sencillo:

“Tenemos una plantilla enorme. No me gusta. No es fácil para mí tener 18 jugadores y otros diez que se tienen que quedar entrenando. Tenemos demasiados jugadores para algunas posiciones”, finalizó el DT.