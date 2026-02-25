Por un lugar en la historia. O’Higgins de Rancagua buscará este miércoles no sólo meterse en tercera fase de la Copa Libertadores, cuando visite en el Arena Fonte Nova al Bahía, donde la ventaja es favorable al conjunto chileno por la cuenta mínima.

Será la primera vez en la historia que el “Capo de Provincia” juegue en suelo brasileño, si consideramos las cinco presentaciones que registra en el máximo certamen continental, que incluye su actual presencia. En ese escenario, buscará romper registros.

En RedGol revisamos todas las participaciones de O’Higgins en Copa Libertadores (1979, 1980, 1984, 2014 y 2026), para encontrar un dato que refleja la importancia que tiene este duelo con Bahía para la escuadra celeste. De casi medio siglo.

El hito histórico que buscará firmar O’Higgins en Libertadores

Cabe recordar que esta es la primera vez que los rancagüinos juegan el torneo desde la fase previa, pues en las anteriores presencias fue directo a la fase de grupos. Como forastero fuera de Chile, sus números son paupérrimos: dos victorias, tres empates y seis derrotas.

Si tomamos en cuenta este antecedente, ¿cuándo fue la última vez que O’Higgins ganó en el exterior por Copa Libertadores? Para ello tenemos que revisar los libros de historia y remontarnos a la mejor participación del club en su historia.

El 25 de marzo de 1980, hace casi 46 años, el “Capo” fue hasta el Estadio Defensores del Chaco de Asunción y consiguió una victoria por 4-1, con goles de Guido Coppa (10′), Miguel Ángel Neira (39′), Juan Núñez (43′) y el uruguayo Washington Olivera (66′). Fue su último triunfo fuera de nuestras fronteras.

O’Higgins 1980, su mejor actuación en Copa Libertadores (Archivo)

¿Cuándo juegan los celestes?

Por la vuelta de la fase 2 en Copa Libertadores, O’Higgins visitará al Bahía de Brasil en el Arena Fonte Nova, este miércoles 25 de febrero, a contar de las 19:00 horas.

