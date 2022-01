El equipo verde nuevamente se vio golpeado en El Discípulo del Chef, después de que en una inesperada decisión Pamela Díaz tuvo que despedirse del programa de Chilevisión, después de que desde el primer momento del capítulo de este jueves tuvo que ponerse la temida polera negra.

Y es que la fatídica prenda alimentó el nerviosismo en medio de las pruebas. El primer desafío fue preparar apuestas basadas en frutas.

En esta instancia, fue equipo rojo que se alzó como ganador, por lo que el equipo azul frente a frente con el verde para los duelos de eliminación, con Pamela Díaz y Joche Bibbó en riesgo.

Las pastas, el cerdo, el filete y el chocolate terminaron por condenar a la pareja de Jean Philippe Cretton, luego de que el equipo verde perdiera y se quedara con apenas tres competidores.

El Discípulo del Chef: ¿Cómo reaccionó Pamela Díaz al ser eliminada?

Si bien la despedida de Pamela Díaz fue sorpresiva para el resto de sus compañeros, que nunca se imaginaron que iban a perder, lo más impactante fue la reacción de La Fiera.

"No, no me sorprende. Yo creo que me lo merecía, porque llevan mucho más tiempo y todo. Me voy a pasar a despedir porque no me gustan las despedidas", dijo Díaz, pillando a todos con la guardia baja, ante su relajada reacción.

Ennio intentó compensar la decisión de otorgarle la polera negra y al despedirla le resaltó que "ha sido un placer, te vamos a extrañar".