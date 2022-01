El Discípulo del Chef vivió un complejo momento en el más reciente capítulo de la competencia, en donde uno de los competidores más fuertes del equipo de rojo debió cambiarse de equipo, generando el enojo de Sergi.

La grúa nuevamente actuó en el programa y fue el turno de Carolina Bazán de escoger a qué competidor de los equipos verde y rojo escogería para sumar a su grupo.

Tras pensarlo por algunos minutos, la chef nacional escogió a Yuhui para integrar su equipo, causando la felicidad de los integrantes del equipo azul y la molestia del equipo rojo.

Sobre su decisión, China Bazán dijo "es muy estratégica, obviamente. Hay que quitarle un participante al equipo más fuerte, al equipo que tenga más participantes, el equipo rojo. Yuhui lo encuentro un participante bien fuerte, me encanta como cocina, lo encuentro muy prolijo".

"No me lo esperaba y ahora mismo estoy 'quemado', no tengo muchas ganas de hablar", señaló el mentor del equipo rojo, Sergi Arola. "Llevaba mucho tiempo con el equipo rojo pero, ya es historia", comentó Yuhui entre risas.

"Lo único que espero es que como ahora ellos son siete, los jurados se van a dedicar a evaluar con el mismo criterio a los demás equipos", puntualizó el chef español, a lo que Bazán respondió: "como siempre".

El equipo azul quedó compuesto por Yuhui Lee, Kurt Carrera, José Luis Joché Bibbó, Bruno Zaretti, Francisca Undurraga y Daniela Aránguiz.

