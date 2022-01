Una nueva eliminación se tomó el más reciente capítulo del "El Discípulo del Chef" y resultó en la derrota del equipo rojo, dirigidos por el chef español Sergi Arola, quien debió decidir qué integrante de su equipo abandona la competencia.

Recordemos que esta temporada reúne a famosos que buscan un cupo en la gran final del espacio, pero para ello deben competir en equipos para evitar irse eliminados, el cual será elegido por el mentor del equipo.

Tras la derrota del equipo rojo, el mentor del equipo debió escoger quién de sus discípulos ya no seguirá en competencia.

Arola escogió a Adriana Barrientos, que recientemente ingresó a la competencia. "Gracias por abrirme las puertas, fue una experiencia maravillosa y lo bueno dura poco", expresó "La Leona".

Luego agregó: "La verdad chiquillos yo estoy tan contenta con mi participación en el programa... haber sido eliminada el día de hoy, igualmente me lo esperaba, porque yo no soy chef, entre hace poquito y la verdad, llegar a la final y esas cosas es como raro para una persona que no tiene idea de lo qué es cocinar. Entonces con lo poquito que sabia cocinar trate de dar lo mejor de mi y con la experiencia vivida que fue super enriquecedora", señaló Barrientos.