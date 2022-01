Los momentos intensos continúan en El Discípulo del Chef después de que una renuncia marcó la eliminación del más reciente capítulo. Pero, ¿quién se fue del programa de Chilevisión?

Nada menos que el periodista Patricio Sotomayor.

En primera instancia, los equipos debieron enfrentarse por la inmunidad en un desafío que los llevó a crear un menú asiático, prueba en la que se alzó como ganador el equipo verde.

En tanto, los integrantes de los equipos rojo y azul se fueron a los duelos de eliminación, instancia en la que tenían que hacer tortillas rellenas. Los rojos perdieron.

La voz de radio Pudahuel interrumpió al chef Sergi Arola, en medio del proceso de eliminación, justo cuando iba a anunciar a la persona que tendría que abandonar el espacio televisivo.

Tras levantar la mano y conseguir la palabra, Sotomayor indicó "¿puedo decir algo? (...) Quizás me va a nombrar a mí y todo, pero antes de que se fuera cualquiera de Morandé con Compañía, Yuhui, Adriana, mis amigos a esta altura. Yo los conozco hace tiempo y no podría aceptar que se vayan".

"Si bien puedo ser yo el que usted va a escoger o no, me gustaría que me escogiera a mí", dijo el ex rostro de La Red, evidenciando su renuncia.

"No eras tú al que iba a escoger, pero acepto tu renuncia", fue la reacción de Arola.

El Discípulo del Chef: ¿Por qué renunció Patricio Sotomayor?

Patricio Sotomayor luego explicó que optó por este camino ya que "lo que me ha enseñado este programa es que la cocina es lealtad, amistad, compañerismo, trabajo en equipo. Me enamoré de la cocina".

"Encuentro que es lo más justo y lo más leal", postuló entre abrazos al resto de los participantes del equipo rojo.