Pato Sotomayor se refiere a la polémica entre Perla y Daniela Aránguiz: "Me dio pena que dos personas se traten así"

El Discípulo del Chef vivió una inesperada eliminación la jornada del pasado jueves en donde el equipo rojo, liderado por el chef español Sergi Arola, resultó perdedor de la competencia debiendo sacar de la competencia a uno de sus integrantes.

Antes de que el mentor del equipo expresara su decisión, el periodista Patricio Sotomayor decidió abandonar la competencia, para salvar al resto de sus compañeros.

En conversación con Pagina7, el comunicador se refirió a su paso por la competencia. “Al comienzo siento que no me tenía fe, porque el resto del equipo cocinaba súper bien. De a poco me fue agarrando confianza”, comenzó señalando.

Asimismo, se refirió a su cambio de equipo. Recordemos que Pato integró en primera instancia el equipo verde liderado por Ennio Carota, para después cambiarse al rojo en su reingresó. “No lo estaba pasando bien. Me había hecho una imagen de un hueón copuchento, mala onda, todo lo contrario a lo que soy”.

El periodista comentó además una de las polémicas que han marcado la nueva temporada del espacio, el tenso conflicto entre Daniela Aránguiz y Perla Ilich. “Al comienzo me sorprendí por cómo escaló. Lo que se mostró en la tele fue solo un extracto de la pelea, que debe haber durado mucho más”, expresó.

Luego agregó: “Después me dio pena que dos personas se traten así, que lleguen a ese nivel de agresividad. Es súper penca”,

“Fuimos testigos de algo que se debería haber solucionado en otro contexto, de forma privada”, concluyó señalando.