El Discípulo del Chef está a pocas horas de revelar quién será el ganador de la cuarta temporada, la cual que reunió a destacados participantes de competencias gastronómicas emitidos en Chile como MasterChef, Top Chef y Bake Off, quienes entregaron lo mejor de sí para llevarse el importante premio de este espacio.

¿Cuál es el premio de la cuarta temporada?

El ganador de la nueva entrega se llevará el premio más grande entregado por un programa de gastronomía en Chile: La concesión del nuevo restaurante del Casino Monticello.

El ganador nuevamente será elegido por el público, quienes a través de la votación online decidirán quién se corona como el mejor de la temporada.

¿Cómo votar en la Gran Final de "El Discípulo del Chef"?

El ganador de la nueva temporada será elegido por el público, como ya ocurrió en las dos versiones anteriores del espacio. INGRESA AQUÍ PARA VOTAR POR TU PARTICIPANTE FAVORITO.

La final se realizará este jueves 24 a partir de las 22.30 horas y será emitido en vivo desde el Casino Monticello, en ese momento se abrirán las votaciones.

¿Quiénes son los finalistas?

La última competencia culminó con una emocionante prueba que terminó en donde Yuhui Lee, Natalia Duco, Víctor 'Zafrada' Díaz, Carolina Erazo y Nicole Ángel, se coronaron como los finalistas del nuevo ciclo y competirán en última instancia.

"Estoy muy contenta, muy feliz, este era el momento que quería llegar a la gran final de la gran batalla de todos los programas de cocina y estoy aquí", señaló Nicole.

Previa a la competencia de eliminación, Carolina Erazo, la ganadora de Top Chef Chile, pasó inmediatamente a la final tras ganar la inmunidad por decisión de los jueces.

La chef señaló muy emocionada: "Estoy muy contenta, estoy feliz, se me va a salir el corazón. Muchas gracias, porque todo lo que hago cada vez que tomo un cuchillo, en mi día a día, es en torno a la gastronomía. Amo mi profesión, amo la gastronomía y amo compartirla".

Última eliminada

En el penúltimo capítulo del espacio, los participantes debieron dejar todo en la cocina para lograr un cupo en la ansiada gran final. Tras una ardua competencia, Valentina Ramos, finalista de la tercera temporada de MasterChef, como la nueva eliminada del espacio.

Vale señaló en su despedida que participar en el espacio fue una experiencia muy bonita. "Podría haber dado más, me quedo con esa sensación, pero bueno. Tengo que irme con la cabeza en alto, me equivoqué, me caí, pero me vuelvo a parar y sigo".