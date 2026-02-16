Es tendencia:
Colo Colo

Los dos jugadores de Colo Colo más criticados por los hinchas a pesar de ganarle a La Calera

Jeyson Rojas y Tomás Alarcón no tuvieron un partido afortunado y los fanáticos del Popular fueron duros en sus comentarios.

Por Felipe Escobillana

Tomás Alarcón fue criticado en Colo Colo
© Esteban FagettTomás Alarcón fue criticado en Colo Colo

Colo Colo consiguió ganarle 1-0 a Unión La Calera sobre el final del partido, en un encuentro donde el cuadro albo se generó muy pocas ocasiones de gol, lo que demuestra que está feble en los metros finales.

Eso también llevó a que los hinchas criticaran duramente a dos jugadores que poco aportan en materia ofensiva: Jeyson Rojas y Tomás Alarcón.

Si bien ambos cumplen una función táctica interesante en la parte defensiva, ítem que Fernando Ortiz debió reforzar tras el baile que le pegó Limache en la primera fecha, poco desequilibran en el área contraria.

Críticas a Rojas y Alarcón en Colo Colo

Jeyson Rojas fue quien recibió la mayor cantidad de críticas. Su labor era clave para abrir la cancha, considerando que los albos juntan muchos jugadores en el medio. Sin embargo, técnicamente no fue eficaz en la jugada final.

“Para el nivel que muestra, mejor se quedaba el Torta o Isla”, “con Hernández debe ser la banda más penca de Colo Colo” e incluso un fanático se fue al chancho y lo tildó como “bosta”.

De hecho, aseguran que Matías Fernández puede volver en cualquier momento a ser titular debido a que Rojas “se quita el puesto solo”.

Tomás Alarcón es otro que tampoco viene siendo preponderante. Ubicado por Ortiz unos metros más adelante, como volante mixto, no es un futbolista que trascienda en Colo Colo hasta el momento esta temporada.

“Uno de los peores 45 minutos que he visto en el fútbol profesional” y una comparación con César Fuentes: “Ambos horribles, cero aporte para el mediocampo”.

Habrá que esperar si mantienen la titularidad de cara al duelo de este sábado, ante O’Higgins, que se jugará a las 18 horas en El Teniente de Rancagua.

