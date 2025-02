Una pregunta difícil de responder sería qué tienen en común el belga Radja Nainggolan, el tráfico de cocaína y Pablo Escobar. Pues bien, en las últimas horas quedó demostrado que había mucha relación entre este todoterreno centrocampista de vasta experiencia en la Serie A.

Precisamente hace dos meses, Nainggolan fue detenido por participar en una presunta red de narcotráfico. Pero fue puesto en libertad bajo algunas condiciones. Luego de algunas jornadas, el experimentado jugador del KSC Lokeren sacó la voz.

Fue entonces que aludió a Escobar, un icónico criminal colombiano que amasó una fortuna millonaria por comerciar cocaína en Estados Unidos. “Estuve cuatro horas en el interrogatorio”, recordó Nainggolan, quien compartió con Mauricio Pinilla en el Cagliari.

Pinilla y Nainggolan se hicieron muy cercanos en el Cagliari. (Enrico Locci/Getty Images).

De hecho, en aquel equipo forjaron una cercana amistad. “Cuando querían presentarme ante el juez de instrucción ya eran las seis de la tarde. Me dijeron que iba pasar toda la noche en un calabozo. Era como si hubiesen detenido a Pablo Escobar“, recapituló el otrora jugador de la AS Roma y el Inter de Milán.

Nainggolan celebra un gol de Mauricio Pinilla en el Cagliari. (Foto: Imago).

“Aunque yo no estaba relacionado con los casos en los que estaba metido mi amigo. No me hicieron ninguna pregunta relacionada con drogas. Sólo querían saber qué tipo de relación tenía con esta persona”, aseguró Radja Nainggolan, mundialista con la selección de Bélgica.

Radja Nainggolan tuvo que vivir algunas horas encarcelado y de eso también dio detalles en esta entrevista. “La cárcel es una experiencia muy rara que no me gustaría volver a vivir. Me presentaron como un narcotraficante“, afirmó el veterano jugador de 36 años.

Radja Nainggolan en el Royal Antwerp, uno de los clubes que defendió en Bélgica. (Alex Grimm/Getty Images).

Menos de un día después de esa interrogación, Nainggolan ya se había reincorporado a su club para participar de los entrenamientos. De hecho convirtió un gol en la segunda división de Bélgica desde esa experiencia, de la que no contó mayores entretelones.