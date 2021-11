El ex mediocampista del Inter de Milán, Radja Nainggolan arremetió contra Roberto Martínez, actual entrenador de la selección belga por no ser convocado y aseguró que "la culpa es de él, no de mi estilo de vida".

El mediocampista, Radja Nainggolan luego de una extensa carrera por equipos de la Serie A, fichó en el verano por el Amberes de la Primera División belga. Donde, alejado de su antiguo nivel sigue haciendo noticia por sus declaraciones. Esta vez, hacia el director técnico de la selección de Bélgica, Roberto Martínez.

Tras sus últimos pasos por el Inter de Milán y Cagliari, el verano de 2021 el belga ex compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal , retornó a la ciudad que lo vio crecer para defender al Amberes en la máxima división de su país.

Pero, pese a estar lejos del círculo futbolístico de primer nivel, el rudo centrocampista de 33 años lanzó sus dardos contra el actual estratega de la selección, Roberto Martínez por no tenerlo considerado en las nóminas de Bélgica.

Esto, por el alocado estilo de vida que lleva Nainggolan, quien reveló las facilidades que tenía con los técnicos anteriores, Wilmots y Borkelmans. "Sabían que fumaba en el balcón, pero me aceptaban. No veo el problema. Somos profesionales, nuestros pulmones están muy bien entrenados. Lo hacía sobre todo para luchar contra el estrés que genera jugar a cierto nivel", afirmó el ex Inter.

Asimismo, Nainggolan tachó al técnico español como el responsable de estar fuera de las convocatorias de su selección. "La culpa es de él, no de mi estilo de vida. En 2016 con Wilmots hice una Eurocopa muy buena, pero Martínez viajó a Italia y me dijo que no podía jugar en la misma posición que en la Roma”, declaró el volante.

Finalmente, Rajda Nainggolan contó cual es el principal motivo por el que Roberto Martínez no lo pesca ni en bajada, sepultando las posibilidades de su retorno. “Está convencido de que creo problemas en el vestuario. La última vez que me convocó fue en 2018, ya no tengo esperanzas, y aunque me llamara no aceptaría", reflexionó el mediocampista.