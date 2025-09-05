La reacción de la prensa argentina al fallo a favor de U. de Chile: “Cayó como una bomba en Avellaneda”

Conmebol tomó una decisión después de la tragedia en Avellaneda. U. de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que Independiente fue descalificado de la competencia por los incidentes en el Estadio Libertadores de América el pasado 20 de agosto.

Ahora, los azules enfrentarán a Alianza Lima para continuar su camino en la competencia. Igualmente, el fallo no fue del todo favorable para la U, porque castigaron al club azul con siete partidos de local y otros siete de visita sin público. Lo mismo para el Rojo.

¿Y qué dijeron en Argentina sobre lo resuelto por Conmebol? Diario Olé escribió: “La medida cayó como una bomba en Avellaneda porque los dirigentes de Independiente esperaban un panorama más favorable. El fallo está muy lejos de cumplir con las expectativas que tenían los dirigentes”.

TyC Sports publicó: “Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie”. “Néstor Grindetti consideró que el club argentino debía ser el que tenía que pasar (…) De no poder conseguir la máxima, en el Rojo pretendían al menos que el partido continuará en un lugar neutral. Sin embargo, finalmente quedaron descalificados“, sumó.

Conmebol habló: U. de Chile clasificó, Independiente quedó eliminado

Así reaccionó la prensa argentina al fallo a favor de U. de Chile

En todo caso, la cobertura de ambos medios al fallo de la Conmebol pasó totalmente a segundo plano después del partido de Argentina y Venezuela, disputado unos momentos después de que saliera la resolución. De hecho, solo Messi aparece en la portada del Diario Olé en esta jornada.

Clarín, por su lado, escribió: “Fallo durísimo. Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana y la U de Chile avanza a cuartos”. El medio agregó. “El club de Avellaneda salió perjudicado por no haber cumplido con las medidas de seguridad como organizador del partido”.