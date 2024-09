El ex delantero de Colo Colo recordó el semestre en que tuvo al actual entrenador del Cacique en Lanús. “Me enseñó muchísimo temas de conceptos dentro de la cancha”, aseguró.

Pablo Mouche agradece con el alma los meses en que tuvo a Almirón como DT: “A nivel futbolístico me marcó mucho”

Pablo Mouche es un jugador que a sus 36 años se puede jactar de haber tenido una dilatada carrera. El argentino, con un paso por Colo Colo entre 2019 y 2020, ha defendido a varios clubes con bastantes entrenadores que lo han dirigido.

Sin embargo, hay uno en especial que lo marcó mucho a pesar del poco tiempo compartido. Se trata de Jorge Almirón, justamente el actual entrenador de los albos, con quien coincidió en el primer semestre del 2016 en Lanús.

Esos meses se coronaron de la mejor forma posible, ya que el granate se coronó campeón del torneo argentino con Almirón como DT y Mouche como una de las buenas figuras en ofensiva.

En entrevista con el programa “Te dejo en Orsai”, el argentino apuntó al DT de Colo Colo como uno de los mejores que tuvo en su carrera, afirmando que “a nivel futbolístico, Jorge Almirón me marcó mucho. Me enseñó muchísimo temas de conceptos dentro de la cancha, conceptos tácticos, cómo moverme dentro de la cancha de forma inteligente”.

Además, el delantero dejó en claro su afecto por el Cacique, asegurando que “le tengo un gran cariño a todos los equipos donde jugué y respeto, pero no es que me considere o tenga sentido de pertenencia. No es que haya hecho inferiores en algún club o que pasé muchos años en algún club”.

“A Colo Colo sería difícil gritarle un gol. A Boca y a Colo Colo, ninguno más. A todos los demás se los gritaría”, concluyó.

Mouche jugó un total de 55 partidos con la camiseta del Cacique, donde anotó ocho goles y entregó 14 asistencias. Con los albos solo ganó un título, la Copa Chile 2019.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos por el torneo local será ante Universidad Católica el viernes 13 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

Previo a este encuentro los albos verán acción por la Copa Chile, enfrentando por la ida de la final de la zona centro sur a Magallanes el sábado 7 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

